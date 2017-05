Anderlecht wint met dichtgeknepen billen van Zulte Waregem en kan kampioen worden in Brugge

Leider Anderlecht heeft zondagavond dankzij een 2-0-zege tegen Zulte Waregem de kloof met eerste achtervolger Club Brugge opnieuw vergroot tot vier punten. Door die overwinning kan paars-wit volgende week zondag op het veld van aartsrivaal Brugge zijn 34e landstitel pakken. Maar dan zal het wel beter moeten spelen dan vanavond, want Zulte Waregem creëerde in het Astridpark genoeg kansen aanspraak te maken op een gelijkspel.

Anderlecht haalde slechts 1 op 6 in de voorbije twee matchen en omdat Club Brugge vrijdagavond in Charleroi won, was de eerste achtervolger tot op één punt van Anderlecht genaderd. De leider wist op voorhand dus dat enkel een overwinning tegen Zulte Waregem zou volstaan om de druk van de ketel te halen. Weiler koos voor Nuytinck als de logische vervanger voor de geschorste Kara. Francky Dury verving de geblesseerde Gueye door Kaya.

Ook in zijn zevende match in Play-off 1 kon Anderlecht niet overtuigen. Van in het begin van de wedstrijd waren de beste kansen voor de bezoekers uit Waregem. Na zes minuten stuitte een sterke Coopman op Boeckx. Anderlecht onderging in het openingskwartier de wet van de sterkste. Maar scoorde meteen uit zijn eerste kans. Chipciu werd perfect in het straatje gestuurd en liet doelman Steppe geen kans: 1-0. Anderlecht op voorsprong op de manier waarop het dit al zo vaak deed dit seizoen: op de counter.

Foto: Photo News

Zulte Waregem was aangeslagen na het openingsdoelpunt, maar Anderlecht slaagde er niet in om daarvan te profiteren. Vooral de jarige Tielemans (20) was 90 minuten op zoek naar zichzelf. Vlak voor de rust kregen beide ploegen nog één grote kans. Acheampong mikte van dichtbij op Steppe, aan de overkant trapte Sander Coopman op de paal.

Tijdens de rust greep Anderlecht-trainer Weiler in. Hij haalde Frank Acheampong naar de kant en bracht Adrien Trebel tussen de lijnen om greep te krijgen op het middenveld. Dury wisselde dan weer Lukas Lerager voor Christophe Lepoint. Ook met Trebel op het middenveld ging het niet veel beter voor de thuisploeg. De foute passes stapelden zich op. Zulte Waregem eiste het balbezit op, het thuispubliek begon te fluiten. Trebel pakte bovendien een gele kaart en mist door schorsing volgende week de kampioenenmatch op het veld van Club Brugge.

Foto: Photo News

Omdat Dendoncker, Chipciu en de ingevallen Thelin nog enkele kansjes misten, bleef het spannend tot de absolute slotfase. Daarin kreeg Mbaye Leye nog een uitstekende kans om de verdiende gelijkmaker te scoren, maar de aanvoerder van Essevee mikte zijn kopbal naast. De bezoekers trokken in de blessuretijd blind naar voor en stuitten zo nog op een dodelijke counter. Thelin maakte de match definitief dood: 2-0 voor Anderlecht. Een zucht van opluchting ging door het Constant Vanden Stock-stadion.

Foto: BELGA

In de rangschikking breidt leider Anderlecht zijn voorsprong opnieuw uit tot vier punten op eerste achtervolger Club Brugge, dat vrijdag met 1-3 ging winnen op bezoek bij Charleroi. Bekerwinnaar Zulte Waregem blijft de enige ploeg die nog niet kon winnen in Play-off I en blijft laatste met 29 punten. Volgende week zondag staat de topper tussen Club Brugge en Anderlecht op het programma. Bij winst kan de recordkampioen zijn 34e titel op het veld van de aartsrivaal vieren.

Foto: BELGA

Foto: BELGA