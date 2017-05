Zulte Waregem en Charleroi sluiten seizoen af met billijk gelijkspel

Zulte Waregem heeft het seizoen afgesloten met een 2-2-gelijkspel tegen Charleroi. Na een slechte start van Zulte Waregem scoorde Benavente na een blunder van de Essevee-defensie en keeper Bostyn de 0-1 en een kwartier later zette hij 0-2 ook op het bord zette. Dalsgaard zorgde met de 1-2 na de rust ervoor dat het opnieuw een wedstrijd werd. Met nog vijf minuten te gaan besloot Essevee te profiteren van de Mazzu-time: Mühren gooide zichzelf aan de penaltystip voor het doel en kopte de 2-2 binnen op zijn Van Persies. 2-2 bleef ook de eindstand. Bekijk de samenvatting om 23 uur op sportwereld.be!

Zulte Waregem had na de 5-2-pandoering in Gent nood aan een positieve noot om het seizoen te eindigen en Europa in te trekken na de zege in de Beker. Maar tegen Charleroi begon het alvast niet goed. Na 9 minuten stond het al 0-1 voor de Carolo’s. Een zwak verdedigend Essevee en een blunderde Bostyn kon Benavente niet van het scoren houden. Nochtans begonnen de West-Vlamingen kwiek aan de wedstrijd. Een kwartier later was het weer van dat. Benavente baande zich opnieuw een weg naar het doel en maakte er meteen 0-2 van. De thuisploeg vond niet meteen een antwoord, al hield Charleroi-doelman Mandanda toch twee sterke pogingen uit zijn doel.

Tijdens de rust kreeg Zulte Waregem tijd om zich te herbronnen. Mühren verscheen ten tonele in plaats van Baudry, die op de bank mocht blijven zitten. En meteen liet de Nederlandse aanvaller zich zien, maar zijn schot ging naast. Maar het was toonaangevend, Essevee was wakker uit de kleedkamer gekomen. En dat werd beloond met een 1-2, zij het met een gelukje. Dalsgaard pakte uit met een lange voorzet, maar er was niemand aan het doel om de bal te raken. Toch waaide de bal voorbij een verraste Mandanda. 1-2, er was terug een match.

Foto: Peter Malaise / pma

Zulte Waregem ging daarop nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Leye waagde een aantal pogingen, maar slaagden er niet in het bal in doel te werken. Charleroi wachtte voorlopig af tot minuut 77, waarbij Bostyn nog maar net Benavente van een hattrick kon houden. Ook Pollet had nog een reuzekans tien minuten voor tijd om de zege veilig te stellen voor de Zebra’s, maar de bal kwam op de dwarsligger terecht. Daarop kreeg Charleroi – in Mazzu-time – het deksel op de neus. Een verre voorzit waaide richting de strafschopstip waar Mühren als een duiveltje uit een doosje opdook. Hij knikte de bal op zijn Van Persies in doel, en bezegelde zo de 2-2-eindstand. Zulte Waregem wordt laatste in Play-off 2 (met 33 punten), Charleroi bezet de vijfde plek (met 35 punten).