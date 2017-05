Ongelofelijk: Eupen-spits scoort 3x in laatste 4 minuten en lijkt nieuwe topschutter te worden, maar ref steekt daar stokje voor

Straffe toebak in de partij tussen Roeselare en Eupen, waar de thuisploeg met een 3-0 tussenstand met nog twee minuten op de klok de schaapjes op het droge had. Tot de bezoekende spits Henry Onyekuru plots aan het scoren ging. In de 88ste minuut trapte hij een penalty binnen, in de 90ste kopte hij een hoekschop in doel en twee minuten in blessuretijd trapte hij zowaar nog eens raak. Door die drie goals leek Onyekuru in absolute extremis nog de topschutterstitel van Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk af te snoepen, maar de ref stak er een stokje voor. Het laatste doelpunt van de Nigeriaan werd zowaar afgekeurd voor buitenspel. Daarop ging een boze Onyekuru meteen boos verhaal halen bij de grensrechter, die met zijn vlag in de lucht stond. Een korte discussie later besloot hij echter de man alsnog de hand te reiken.

Na acht minuten verlengde Cornet met wat geluk een lange bal van Schmisser tot bij Saviour Godwin. Die nam de bal mee en schoof hem in doel. 1-0 voor de thuisploeg. Eupen reageerde via Onyekuru die met een prachtige actie Jeffren aan de rechterkant vrijspeelde. De Venezolaan krulde de bal net naast het doel van Jo Coppens. Net voor het einde van de eerste helft verdubbelde Roeselare nog de score. Samyn werkte zich op links voorbij de Eupen defensie en gaf de bal mee aan Davy Brouwers die de bal voorbij Niasse in doel trapte.

Eupen kwam vinnig uit de kleedkamer. De tweede helft startte met een mooie kans voor Onyekuru. Die werd echter afgeblokt. De 19-jarige Nigeriaan kreeg nog een mogelijkheid tot scoren na een knappe controle, maar Coppens pakte uit met een noodzakelijke redding. Bassey haalde nog uit met een afstandsschot, maar Coppens verhinderde een Eupens doelpunt. Eupen verzuimde af te maken, aan de andere kant van het veld was Roeselare wel efficiënt. Zo kopte verdediger Nermin Zolotic een voorzet van Lecomte binnen.

Onyekuru komt op gelijke hoogte van Teodorczyk in topschuttersstand

Coppens leek op weg naar een clean sheet, maar wie anders dan Henry Onyekuru scoorde nog twee doelpunten in de diepe slotfase van de wedstrijd. Eupen kreeg in de 88ste minuut een terechte penalty na een fout van Schmisser op Mouchamps. Henry Onyekuru zette de strafschop om. Een minuut later kopte Onyekuru een hoekschop van Luis Garcia binnen. Zijn 22ste doelpunt van het seizoen. De jonge Nigeriaan evenaart daarmee voorlopig Teodorczyk in de topschutterstand.

Ondanks de twee doelpunten van Onyekuru kon Roeselare zo voor de eerste keer sinds 5 februari (tegen OHL) nog eens thuis winnen. Roeselare eindigt als laatste en volgend jaar starten de West-Vlamingen weer in 1B, KAS Eupen eindigt 3de in Play-off 2B en speelt volgend jaar in 1A.