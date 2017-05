Heerlijke panenka beslist bezigheidstherapie voor gevorderden tussen Moeskroen en KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft op de laatste speeldag van het seizoen met 0-1 gewonnen op bezoek bij Excelsior Moeskroen in een partij die nergens nog toe deed en dat ook op elk moment uitstraalde. Gelukkig voor de toeschouwers was er nog de heerlijke panenka van Idriss Saadi die de match besliste. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be. Maar beperk u toch vooral tot die ene, heerlijke panenka.

Beide ploegen leken bij aanvang maar weinig zin te hebben in hun allerlaatste match van het seizoen. Na een minuut of tien viel dan toch een eerste kans uit de lucht voor de bezoekers toen een gekraakt schot van Ouali ietwat gelukkig voor de voeten van Teddy Chevalier viel. Die rondde Moeskroen-doelman Théo Defourny, maar kreeg de bal niet tussen de palen. Ook in het verdere verloop van eerste helft waren de bezoekers het enige team dat aanspraak kon maken op een doelpunt. Stojanovic kwam er op vrije trap nog het dichtste bij, maar Defourny dook goed naar de hoek.

Meer animo volgde na rust toen Kortrijk-topschutter Idriss Saadi nog eens van staal gehaald werd. De Algerijn trapte al na enkele minuten vanuit een scherpe hoek hard op de paal. Even later mochten de bezoekers toch vieren: Chevalier trapte een bal tegen de hand van een Moeskroen-verdediger en Saadi eiste de bal op. Hij maakte het af met een heerlijk uitgevoerde panenka. Aan de overkant poogde de thuisploeg ook een strafschop te versieren voor handspel, maar Wim Smet oordeelde dat Rougeaux de arm tegen het lichaam hield.