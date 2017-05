Racing Genk wint finale Play-off 2 met duidelijke cijfers en speelt om Europees ticket

Racing Genk heeft de Limburgse derby in de finale van Play-off 2 met duidelijke 3-0 cijfers gewonnen. De eindstand stond na een uur al op het bord. Thomas Buffel, Jean-Paul Boëtius en Ally Samatta zorgden voor de doelpunten. STVV sprong iets te slordig om met de kansen. Racing Genk neemt het komende woensdag op tegen KV Oostende om een Europees ticket.

De grote finale van Play-off 2 tussen Genk en STVV werd een thuismatch voor de Genkenaars omdat ze in de reguliere competitie boven STVV geëindigd waren.

Na een gelijkopgaande beginfase was het Genk dat na de eerste drankpauze het laken naar zich toe trok in de finale van Play-off 2. Eerst met balbezit, daarna ook met doelpunten. Thomas Buffel opende op het halfuur de score door een voorzet vanop links van Jean-Paul Boëtius met een subtiel tikje in de verste hoek te verlengen. De bezoekers uit Sint-Truiden probeerden meteen te reageren, maar het schot van Cristian Ceballos werd afgeblokt door ploegmaat Pieter Gerkens en Igor Vetokele sprong te slordig om met een wenkende kans nadat hij Jakub Brabec had afgetroeft.

Dan sprong de thuisploeg efficiënter om met zijn kans. Op slag van rust deed blauw-wit er nog eentje bij nadat Boli Bolingoli dom balverlies leed. Siebe Schrijvers had genoeg overzicht om breed te leggen voor Boëtius, de Nederlander had alle tijd om in de korte hoek binnen te prikken.

Samatta doet er nog eentje bij

Ook na rust probeerden de Truienaars met de moed der wanhoop de bakens te verzetten, maar weer werden ze koud gepakt. Ally Samatta glipte door de buitenspelval op een lukraak weggetrapte bal van Brabec en nam STVV-doelman Lucas Pirard te grazen met een heerlijke lob: 3-0, game over. Racing Genk zat in een zetel, STVV legde zich erbij neer dat hun seizoen erop zat.

Racing Genk wint zo Play-off 2 en zal het in de strijd om een Europees ticket opnemen tegen KV Oostende, dat als vierde eindigde in Play-off 1. Die partij vindt woensdag plaats in de Oostendse Versluys Arena.