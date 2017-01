Kompany maakt 90 minuten vol en houdt de nul tegen Benteke

Vincent Kompany lijkt helemaal terug te zijn. De aanvoerder van Manchester City kwam voor de eerste keer sinds 19 november weer in actie. De Rode Duivel speelde meteen de volledige wedstrijd. City won overigens met 0-3 tegen Crystal Palace.

Vorige week bleefnog 90 minuten op de bank tegen Tottenham, maar zaterdag kreeg hij een basisplek van trainer Pep Guardiola. Hij zag zijn ploeg lang zoeken naar de opening tegen, waarin de basis startte. Pas op slag van rust konden The Citizens door de blauw-rode muur van Palace breken. Raheem Sterling rondde de assist van Gabriel Jesus af. De Braziliaanse aanvaller kreeg zijn eerste basisplaats bij zijn nieuwe club.

Sam Allardyce greep in aan de rust en Benteke bleef in de kleedkamer. Chelsea-huurling Loïc Remy moest proberen de bakens te verzetten, maar daar slaagde hij niet in. Twintig minuten voor tijd verdubbelde Leroy Sane de score. In de absolute slotfase zette Yaya Touré de 0-3 eindstand op het bord.

Kompany speelde de volledige wedstrijd en lijkt dus helemaal fit. Het is de eerste keer sinds 26 april 2016 dat onze landgenoot 90 minuten speelt. Het was bovendien voor van 26 oktober geleden dat Kompany 45 minuten volmaakte. Kevin De Bruyne bleef op de bank.