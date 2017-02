Chelsea schiet pas wakker na rust, maar bekert wel verder in FA Cup

Chelsea heeft het niet cadeau gekregen, maar het speelt wel de kwartfinale van de FA Cup. De Blues namen het in de vierde ronde op tegen tweedeklasser Wolverhampton Wanderers, maar een niveauverschil was — vooral voor de rust — helemaal niet te zien. Wolves speelde een sterke eerste helft, maar scoren lukte niet. Dat deed Chelsea wel, in de tweede helft scoorden Pedro en Costa: 0-2. Wolves herstelde niet meer van die opdoffer en ligt uit de beker.

Chelsea zet dit seizoen alles op alles om de titel te winnen in de Premier League, dus liet manager Antonio Conte enkele basisspelers aan de kant voor de verplaatsing naar Wolverhampton. Dat betekende geen Thibaut Courtois, geen Kante en geen Cahill, maar wel Diego Costa, Eden Hazard en Willian. Voor Batshuayi was er alweer een geen basisplaats weggelegd...

Wolverhampton schakelde in de vorige ronde natuurlijk Liverpool uit, en was gebrand op een nieuwe topprestatie tegen Chelsea. Dat resulteerde al na één minuut in een grote kans, maar Begovic haalde de bal van onder de lat. Drie minuten later knalde Saville de bal tegen de paal. Begovic geklopt, maar geen doelpunt voor Wolves.

Eden Hazard en Diego Costa kwamen niet in het stuk voor. Willian kreeg de enige kans van de Blues niet voorbij doelman Ikeme. Helder Costa trapte nog eens in de handen van doelman Begovic. Chelsea was niet wakker, maar kwam wel beter uit de kleedkamer. Het duurde dan wel nog een kwartier, maar nadat de wedstrijdklok op 60 stond, begonnen de Blues beter te spelen.

Pedro brak vier minuten later de ban voor Chelsea, dankzij een pre-assist van Hazard. Die vond Willian, de Braziliaan schilderde de bal prachtig op de kruin van Pedro, goed voor de 0-1. Dat doelpunt leek de weerstand van Wolves definitief te breken, want daarna kwam het niet meer in het stuk voor.

Chelsea-coach Conte rekende daarna op wat meer zekerheid, en haalde Eden Hazard naar de kant. Echt schitteren kon hij niet, maar hij lag wel aan de basis van het openingsdoelpunt. Michy Batshuayi bleef opnieuw op de bank, zijn lookalike Ruben Loftus-Cheek viel wel in.

Net voor het einde van de reguliere speeltijd scoorde Chelsea nog eens, de onvermijdelijke Diego Costa zorgde voor de 0-2 eindstand met een lage schuiver. Match gespeeld, Chelsea naar de volgende ronde en einde bekerverhaal voor Wolves...