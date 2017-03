Chelsea stoot door naar halve finales FA Cup na zege tegen tien Manchester United-spelers

Chelsea heeft het laatste ticket voor de halve finales van de Engelse FA Cup te pakken. Het versloeg titelverdediger Manchester United met 1-0. Manchester United speelde al snel met tien verder, Herrera pakte iets na het halfuur een tweede gele kaart en moest het veld verlaten. De teams gingen met een brilscore rusten, maar Kanté opende snel de score in de tweede helft. De kansen voor Chelsea stapelden zich op, maar geen enkele werd nog succesvol afgewerkt.

Chelsea gaat door naar de halve finales van de Engelse FA Cup. Het versloeg Manchester United thuis met 1-0. Manchester United zat met offensieve problemen: Zlatan Ibrahimovic was geschorst, Wayne Rooney geblesseerd. Mourinho besliste dan maar om de verkouden Marcus Rashford op te stellen. Marouane Fellaini begon op de bank, maar mocht na 37 minuten de plaats van Henrikh Mkhitaryan innemen.

Video: Eleven Sports

Bij Chelsea startte Thibaut Courtois in doel, ook Eden Hazard stond in de basis. Michy Batshuayi zat bijna de hele wedstrijd op de bank, maar mocht in de blessuretijd nog 2 minuten invallen voor Diego Costa.

Video: Eleven Sports

Manchester United begon sterk aan de wedstrijd en zette Chelsea onder druk. De thuisploeg zocht maar vond geen opening. De eerste grote kans was dan ook voor de bezoekers. Mhikitaryan probeerde, maar de bal eindigde een half metertje naast het doel.

Video: Eleven Sports

Het duurde niet lang voor Chelsea het heft opnieuw in handen nam. Amper vijf minuten later kwam Eden Hazard met een reuzenkans voor de Blues, maar ook zijn schot eindigde naast het doel.

Video: Eleven Sports

De Gea pakte in de eerste helft uit met twee knappe reddingen. Het is dankzij de keeper dat de Engelse teams met een brilscore gingen rusten.

Video: Eleven Sports

Het kantelpunt van de wedstrijd was de rode kaart van Ander Herrera. Hij kreeg twee keer geel voor een fout op Eden Hazard.

De eerste gele kaart van Herrera Video: Eleven Sports

De rode kaart van Herrera Video: Eleven Sports

Chelsea begon sterk aan de tweede helft en het duurde dan ook niet lang voor de 1-0 op het scorebord stond. Kanté versloeg keeper De Gea en mikte het leer perfect in de hoek. Het was de tweede goal van Kanté voor Chelsea, beide doelpunten waren tegen Manchester United.

Video: Eleven Sports

Manchester United herpakte zich, na 58 minuten stond de 1-1 op een haar na op het bord. Rashford kwam alleen voor doel en schoot, maar Thibaut Courtois voerde een schitterende redding uit.

Video: Eleven Sports

De kansen stapelden zich op bij Chelsea, maar niet één werd succesvol afgewerkt. Diego Costa kopte naast, Willian mikte net over het doel en Eden Hazard haalde van ver uit en zag zijn bal in de tribune verdwijnen.

Video: Eleven Sports

Video: Eleven Sports

Manchester United kwam er in de tweede helft, op de kans van Rashford na, niet meer aan te pas. De Gea voerde nog een mooie redding uit na een goeie rush van Victor Moses.

Video: Eleven Sports

Ashley Young kreeg een logische gele kaart na een stevige tackle op de enkel van Victor Moses. Coach Mourinho haalde hem van het veld en wisselde hem voor Jesse Lingard.

Video: Eleven Sports

United had na 82 minuten nog een laatste opflakkering. Pogba haalde uit met zijn linker, maar zijn schot week af.

Video: Eleven Sports

Manchester United won vorig jaar de bekerfinale, maar is nu uitgeschakeld in de kwartfinales. Chelsea gaat door naar de halve finales van de FA Cup. De andere halvefinalisten zijn Manchester City, Arsenal en Tottenham Hotspur.