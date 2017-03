Tottenham Hotspur heeft zich eenvoudig geplaatst voor de halve finale in de Fa Cup. Tegen derdeklasser Milwall won de Londense club met 6-0 na een hattrick van Son en doelpunten van Eriksen, Alli en Janssen. Alderweireld en Vertonghen stonden in de basis bij Tottenham, Dembele moest net voor de wedstrijd geblesseerd afhaken. Na tien minuten spelen viel ook topschutter Harry Kane uit. De ernst van beide blessures is nog niet gekend.