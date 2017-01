Titelverdediger Ivoorkust kan ook tweede match op Afrika Cup niet winnen

Ivoorkust en DR Congo hebben vrijdag in het Gabonese Oyem op de tweede speeldag van de Africa Cup 2-2 gelijkgespeeld. De Congolezen kwamen twee keer op voorsprong, maar evenveel keer vocht titelverdediger Ivoorkust terug.

Neeskens Kebano (ex-Charleroi en Genk) bracht de Congolezen na tien minuten op voorsprong met een rake knal, waarna Stoke-aanvaller Bony (26.) titelverdediger Ivoorkust opnieuw op gelijke hoogte kopte. Nog eens twee minuten later was het opnieuw raak. Junior Kabananga, een oude bekende van de Jupiler Pro League (ex-Anderlecht, Beerschot, Roeselare en Cercle Brugge) en de enige doelpuntenmaker op de eerste speeldag tegen Marokko, bracht Congo - ook met het hoofd - opnieuw op voorsprong.

Na de pauze drukte Ivoorkust door en Serey Die (67.) bezorgde de oranjehemden met een afstandschot alsnog een verdiend punt.

In de tussenstand in groep B staat DR Congo aan de leiding met vier punten. Eerste achtervolger Ivoorkust heeft twee punten, Togo eentje en Marokko nog geen. Marokko en Togo geven elkaar om 20u00 wel nog partij in hun tweede groepswedstrijd op de Africa Cup.