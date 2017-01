Leekens kan ook laatste wedstrijd op Afrika Cup niet winnen, topfavoriet Algerije is uitgeschakeld

Algerije en haar bondscoach Georges Leekens hebben maandagavond ook hun derde groepswedstrijd op de Africa Cup niet kunnen winnen en zijn uitgeschakeld. Tegen Senegal bleven de Woestijnvossen steken op 2-2. Tegelijkertijd won Tunesië met 4-2 van Zimbabwe en plaatst het ex-team van Leekens zich als tweede in de groep voor de kwartfinales.

Op aangeven van Sofiane Hanni (Anderlecht), trapte Slimani Algerije wel al na tien minuten op voorsprong. Maar op slag van rust (44.) bracht Diop de stand opnieuw in evenwicht.

Na de pauze gaf Slimani (52.) de Woestijnvossen nog even hoop, maar nauwelijks twee minuten later knalde Sow de 2-2 eindstand tegen de touwen. Bij Senegal, dat ongeslagen doorstoot naar de volgende ronde, was Kara Mbodji (Anderlecht) aanvoerder.

Tunesië had op hetzelfde moment geen enkel probleem met Zimbabwe. Na goals van Sliti (10.), Msakni (22.) en Khenissi (36.) stond Tunesië al snel op een driedubbele voorsprong. Knowledge Musona (43.), die bij Oostende het mooie weer maakt, kon nog tegenscoren. Maar dankzij een penalty van Khazri (45.) stond het nog voor de rust 4-1. Na de rust kon Ndoro (58.) enkel nog milderen.

Senegal gaat als groepswinnaar naar de tweede ronde met 7 punten. Tunesië volgt met 6. Algerije (2) en Zimbabwe (1) zijn uitgeschakeld.