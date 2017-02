Broos stunt met Kameroen naar finale van Afrika Cup

Het Kameroen van bondscoach Hugo Broos heeft zich donderdagavond geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. Kameroen versloeg in de halve finale Ghana met 2-0. Ngadeu (Slavia Praag) scoorde na 72 minuten met een gelukje de beslissende goal. In de blessuretijd werd het nog 2-0 via Christian Bassogog. Hugo Broos realiseert hiermee een huzarenstukje want niemand had Kameroen voor de start van het toernooi in de finale verwacht. In die finale wacht Egypte. Hugo Broos is na Paul Put, in 2013 met Burkina Faso, de tweede Belgische trainer ooit die zich plaatst voor de finale van het Afrikaans Landenkampioenschap.

Broos kreeg voor het toernooi af te rekenen met het forfait van enkele sterspelers: Matip (Liverpool), Choupo-Moting (Schalke 04), Onana (Ajax) en nog een resem anderen zegden af. “Als we ons niveau halen spelen we de kwartfinale”, zei Broos vooraf. Kameroen overleefde de groepsfase door gastland Gabon eruit te knikkeren en in de kwartfinale werd Senegal na strafschoppen opzij gezet.

Donderdagavond wachtte Ghana, één van de sterkste landen van het continent. Maar Kameroen, met Oostende-speler Siani als verdedigende middenvelder en Collins Fai (Standard) op de rechtsback, speelde een sterke eerste helft. Grote kansen leverde dat echter niet op.

Na pauze trokken Ghana meer in het offensief. Anderlecht-linksachter Acheampong toonde zich erg bedrijvig en verstuurde enkele gevaarlijke voorzetten, maar aanvallers Ayew en Atsu deden er bijzonder weinig mee.

Bij Kameroen lieten de spelers nog eens zien waarom ze “de Ontembare Leeuwen” genoemd werden. Broos zag zijn troepen vechten voor elke meter en met een beetje geluk zelfs op voorsprong komen. In de 72e minuut verkeek doelman Razak Brimah zich op een vrije trap. Verdediger Boye kopte de bal in de voeten van Ngadeu. De speler van Sparta Praag controleerde het leer en trapte hoog in doel. Broos werd langs de lijn helemaal gek.

Ghana ontwikkelde wel een slotoffensiefje, maar de Kameroense verdediging stond als een huis. In de blessuretijd profiteerde Kameroen nog van de compleet vrije doorgang om op de counter via Bassagog de bevrijdende 2-0 te maken.

“De slechtste generatie van Kameroen aller tijden” zoals ze genoemd werd staat zondag toch maar mooi in de finale van de Afrika Cup. Hugo Broos is nu al een nationale held.

