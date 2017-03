Edison Cavani pikte in de 1/8e finale van de Franse beker zijn doelpuntje mee bij PSG. Tegen Niort viel hij pas in de 59e minuut maar in de 90e minuut legde hij de 0-2-eindcijfers vast. En daarmee zit de Uruguyaanse spits aan een indrukwekkende statistiek: hij scoorde dit seizoen nu al meer goals dan dat hij wedstrijden speelde voor PSG. 36 goals in 35 wedstrijden. Indrukwekkend.