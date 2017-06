Duitsland heeft zich geplaatst voor de finale van het EK voor beloften (U21) in Polen. De Duitsers waren in hun halve finale te sterk voor Engeland na strafschoppen: 4-3. Na 120 minuten was de stand 2-2 dankzij goals van Baker en Abraham (Engeland) en Selke en Platte (Duitsland). In de andere halve finale neemt Spanje het vanavond op tegen Italië.