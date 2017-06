Spanje dankzij briljante Saul naar finale EK voor beloften na zege tegen Italië

Nadat Duitsland Engeland opzij zette heeft ook Spanje zich geplaatst voor de finale van het EK voor beloften (U21). La Roja waren in hun halve finale met 3-1 te sterk voor Italië, dat ruim een uur met tien speelde. Atlético-speler Saul Niguez was de grote man bij Spanje met een hattrick.

De Spanjaarden traden met hun beste elf aan in Krakau terwijl de Azzurrini basisspelers Andrea Conti en Domenico Berardi misten. Toch waren de eerste kansjes voor de Italianen, maar doelman Kepa Arrizabalaga echt bedreigen konden ze niet. Spanje nam gaandeweg de controle over maar kon voor de pauze nauwelijks gevaarlijk zijn.

In de tweede helft barstte de match open. Saul Niguez kreeg teveel ruimte op de rand van de zestien en knalde de bal overhoeks voorbij Gianluigi Donnarumma tegen de netten: 1-0. Enkele minuten later pakte Roberto Gagliardini zijn tweede gele kaart, waardoor Italië nog meer dan een half uur met tien man voort moest. Federico Bernardeschi slalomde in de 62e minuut echter door de Spaanse defensie en scoorde de 1-1 via een Spaans been.

Dan ontbond Saul opnieuw zijn duivels. Eerst haalde hij verwoestend uit van ver buiten de zestien, daarna rondde hij een knappe Spaanse aanval af op aangeven van Marco Asensio: 3-1. In de finale treffen La Roja Duitsland en gaan ze op zoek naar hun vijfde Europese titel, hun derde sinds 2011.