Rode Duivels geven zege onbegrijpelijk weg in doelpuntrijke oefenmatch in Rusland

Een experimentele ploeg Rode Duivels heeft een zekere zege nog helemaal weggegeven in het slotkwartier van de oefenmatch in en tegen WK-gastland Rusland: 3-3. Nochtans leidde een dominant België lange tijd met 1-3 dankzij een sterke Christian Benteke, maar de gemakzuchtige Duivels verzuimden het af te maken en gaven in het slot nog veel te makkelijk tegendoelpunten weg. Pijnlijk, zeker omdat de Belgen vorige zaterdag tegen Griekenland ook al op een gelijkspel bleven steken.

Bondscoach Roberto Martinez had aangekondigd andere jongens kansen te geven in de oefenmatch tegen de Russen en hield woord. Maar liefst zeven nieuwelingen stonden in het team in vergelijking met de wedstrijd tegen Griekenland: Simon Mignolet, Thomas Vermaelen, Thomas Foket, Moussa Dembélé, Youri Tielemans, Kevin Mirallas en Christian Benteke kregen hun kans vanaf de start. Martinez bleef vasthouden aan zijn 3-4-3 opstelling, met Foket en Chadli op de flanken en Mirallas en Nainggolan in steun van Benteke. Voor Foket (22) en Tielemans (19) was het hun eerste basisplaats bij de Rode Duivels.

De partij had echter niet slechter kunnen beginnen voor de Rode Duivels. Een vrije trap voor de thuisploeg werd door Nacer Chadli slecht ontzet, de bal werd weer voor doel gebracht door Kombarov en verdediger Vasin mocht zomaar de 1-0 in doel schuiven. Het onuitgegeven elftal Belgen moest dus vol aan de bak en trok het laken naar zich toe. Tot echte kansen leidde dat niet, tot de sterke Christian Benteke op het kwartier iets moois deed met een pass van Nacer Chadli. De spits van Crystal Palace wurmde zich voorbij zijn mandekker en werd ten val gebracht: penalty! Kevin Mirallas trapte de bal onder de grabbelende Igor Akinfeev tegen de touwen.

Foto: Photo News

Twee stilstaande fases van Chadli, twee goals van Benteke

De Rode Duivels monopoliseerden nu de bal: 70 procent balbezit na een halfuur spel. Een knappe aanval belandde via Youri Tielemans en Radja Nainggolan tot bij Mirallas. De winger van Everton had wel zin in een tweede doelpunt, maar zijn knal van net buiten de zestien verdween nipt over de verste winkelhaak. Toch mochten de Russen even voor rust nog eens counteren. Poloz kon weglopen in de rug van de Belgische verdediging, via Kombarov kwam de bal voor doel tot bij de inlopende Kanunnikov... die echter stomweg over de bal maaide.

We leken met een gelijkspel de rust te zullen induiken, maar twee stilstaande fases beslisten daar anders over. Een hoekschop van Nacer Chadli werd door Jan Vertonghen hard op doel gekopt. De bal werd nog net van de lijn gehaald, maar Benteke was uitstekend gevolgd om de 1-2 tegen de touwen te koppen. De 35 meegereisde Belgische fans waren de voorsprong nog aan het vieren of daar was de 1-3 al: weer een stilstaande fase van Chadli, weer was Benteke de afwerker. De lange targetman torende boven iedereen uit op een vrije trap en verlengde heel knap in doel. Zo leken de Rode Duivels nog voor rust hun schaapjes al op het droge te hebben.

Foto: Photo News

Foutje Dembélé helpt Russen weer in match

Het antwoord van de Russen zou moeten wachten tot na de pauze: een volley van Samedov zeilde via het hoofd van Benteke maar nipt naast. Daarna was het vat echter af bij de thuisploeg, dat door bijzonder hoog spelende Rode Duivels helemaal vastgezet werd. Het hoefde zozeer niet meer voor de Belgen, en Mousa Dembélé vond zelfs nog tijd zijn rechtstreekse belager helemaal in zijn hemd te zetten met een bruggetje. Martinez zag dat de strijd gelopen was en haalde Tielemans en Mirallas eraf voor Axel Witsel en Dries Mertens.

De Rode Duivels bleven de tweede helft op cruise control verderzetten en werden daarvoor een kwartier voor tijd afgestraft. Een te nonchalante Dembélé leed balverlies op de eigen helft, Aleksey Miranchuk ging met het leer aan de haal en mocht na een knap één-tweetje met Golovin afwerken. Het zorgde weer voor wat enthousiasme bij de thuisploeg -en fans en in combinatie met de vele verschuivingen bij de Belgen, waar ook Yannick Carrasco, Romelu Lukaku en Dedryck Boyata nog mochten invallen, ging het zowaar nog spoken in het olympisch stadion van Sochi.

Gemakzucht afgestraft

Na balverlies van Carrasco moest Mignolet nog plat op een schuiver van Samedov en in blessuretijd zette diezelfde Carrasco met een verschrikkelijke terugspeelbal Aleksandr Bukharov nog op weg naar de 3-3. Die schoof de bal naast de ver uitgekomen Mignolet, maar het leer rolde tergend traag in het zijnet. In de daaropvolgende fase viel het doelpunt echter toch: Bukharov troefde Alderweireld af aan de eerste paal en schoof met een gelukje onder Mignolet binnen.

Foto: Photo News

De Rode Duivels houden zo een rotgevoel over aan de interlandbreak. Twee wedstrijden die altijd gewonnen hadden moeten worden, tegen Griekenland en tegen Rusland, eindigden allebei op een gelijkspel. De Belgen zien zo ook de honderdste zege op verplaatsing uit hun geschiedenis door de neus geboord.