Lamah wint Belgisch MLS-duel van Jelle Van Damme

Roland Lamah en zijn nieuwe club FC Dallas zijn zaterdagnacht op de eerste speeldag van de Major League Soccer (MLS), de Amerikaanse voetbalcompetitie, met 1-2 gaan winnen bij het LA Galaxy van kapitein Jelle Van Damme. Laurent Ciman en Montréal Impact gingen met 1-0 onderuit bij San Jose Earthquakes.

Zowel Jelle Van Damme (LA Galaxy) als Roland Lamah (FC Dallas) stonden aan de hele wedstrijd tussen de lijnen in hun onderlinge partij. De bezoekers uit Dallas wonnen de partij met 1-2, dankzij doelpunten van Urruti (47.) en Acosta (69.). Bij het tweede bezoekende doelpunt gaf Roland Lamah de assist. Lamah, die in de heenronde zonder club zat, vond in december onderdak bij FC Dallas. Voor LA Galaxy, dat in het tussenseizoen onder meer Steven Gerrard en Robbie Keane zag vertrekken, scoorde Dos Santos (53.) vanaf de stip de enige goal van de avond.

Laurent Ciman, eveneens de hele wedstrijd op het veld, leed met Montréal Impact een 1-0 nederlaag bij San Jose Earthquakes. Godoy maakte na zeventien minuten de enige treffer van de partij. Ook Montréal Impact moest in het tussenseizoen met Didier Drogba een sterspeler laten gaan.