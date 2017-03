Ciman en Montréal Impact wachten nog steeds op eerste zege

Montréal Impact heeft zaterdag op de derde speeldag van de Eastern Conference van de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie, een punt gepakt bij New York City (1-1). Laurent Ciman speelde de hele partij bij de bezoekers. Zijn team blijft ook na de derde speeldag zonder zege.

De Costa Ricaan Wallace bracht het sterrenensemble van New York City - met Andrea Pirlo en David Villa, maar ook Maxime Chanot (ex-Beerschot en Kortrijk), in de basis en Patrick Vieira als coach op de bank - vlak voor rust op voorsprong. Na de pauze kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd en Oduro (68.) bezorgde Montréal Impact een puntendeling.

Montreal Impact blijft achtste in de Eastern Conference. New York City staat met vier punten voorlopig tweede.