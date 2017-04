Van Damme verslaat met LA Galaxy het Montreal van Ciman

In de Major League Soccer heeft LA Galaxy, het team van Jelle Van Damme, zaterdag op eigen veld de volle buit gepakt tegen Montreal Impact, de club van Laurent Ciman. Het werd 2-0 in het StubHub Center in het Californische Carson.

Beide Belgen speelden de volledige wedstrijd voor hun team. Galaxy kwam na 15 minuten op voorsprong via Romain Alessandrini. In de 74e minuut legde Jermain Jones de eindstand vast.

De bezoekers speelden de hele tweede helft met een man minder na de uitsluiting in minuut 44 van Marco Donadel.

LA Galaxy staat met 6 punten uit vijf matchen voorlopig vijfde (op elf) in de Western Conference. Montreal is met 3 op 15 pas tiende in de Eastern Conference.