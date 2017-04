Ex-spits Barcelona kan het nog steeds: prachtige goal van aan de middencirkel

50 yards out. FIFTY. Just a ridiculous goal from @Guaje7Villa https://t.co/YZY6UFo1Lv

Kent u David Villa nog? De 35-jarige Spanjaard verruilde in 2014 de Spaanse competitie voor een avontuur in de VS en scoort daar nog steeds aan de lopende band. Ook afgelopen nacht, zo maakte Villa voor New York City een heerlijke goal vanop de middellijn. In minuut 90 leek het eerder op een poging om de drie punten veilig te stellen bij een 0-1 stand, maar tot zijn eigen verbazing verkeek de doelman van de tegenpartij zich op de perfect getrapte bal...

“Ik was moe, dus wilde ik gewoon de bal zo snel mogelijk richting doel trappen. En kijk, hij ging mooi binnen”, lachte Villa na de wedstrijd voor de camera. Volgens tv-zender ESPN, dat het duel uitzond, stond Villa op 48,9 meter van de goal en scoorde hij de verste goal in de MLS sinds 2012. Voor de spits, die met zijn wereldgoal dus de 0-2 eindstand vastlegde, was het zijn vierde treffer van het seizoen, de 45e in zijn MLS-carrière. Dankzij de zege prijkt New York City met 10 op 18 voorlopig aan kop in de Eastern Conference.