Antwerp beukt na 13 jaar de poort naar de Jupiler Pro League weer open

Stamnummer één speelt na dertien jaar eindelijk weer in de hoogste klasse van ons voetbal. Royal Antwerp FC ging in de beslissende match om promotie met 1-2 winnen bij KSV Roeselare nadat het de heenmatch ook al met 3-1 gewonnen had. The Great Old kwam ondanks de goede bedoelingen van de thuisploeg nooit écht in de problemen op Schiervelde. Diep in de tweede helft bezorgde invaller Stallone Limbombe de Antwerpenaren zelfs nog de zege.

Weinig verrassingen in beide basiselftallen: Antwerp-coach Wim De Decker behield het vertrouwen in de elf die de heenmatch met 3-1 wonnen. Bij Roeselare kwam Maël Lépicier, vorige week nog geblesseerd, weer in het team.

Roeselare moest alles of niets spelen en stormde net als Antwerp vorige week meteen naar voren. Doelman Kevin Debaty moest meteen een paar keer ingrijpen. Toch kwam het eerste echte gevaar van The Great Old. Tuur Dierckx kreeg de bal op rechts, sneed naar binnen en besloot een metertje over de kooi van Wouter Biebauw. Pas na 25 minuten kon ook de thuisploeg zijn goede bedoelingen vertalen in doelrijpe kansen. De voorzet van Samy Kehli vond de volledig vrijstaande Davy Brouwers, die vanop enkele meters van doel centimeters naast de verste paal kopte. Een minuut later kwam Antwerp weer goed weg toen Kehli in de rug van de defensie kon weglopen en maar nipt voorlangs besloot.

Dierckx trapt Antwerp naar de hemel, Schmisser zet hen weer op de grond

Dan was het stamnummer één aan de overkant veel efficiënter. Geoffry ‘Deurne-Noord’ Hairemans demonstreerde zijn uitstekende traptechniek met een perfecte voorzet voor de inlopende Dierckx, die de bal in één tijd onder het lichaam van Biebauw in doel prikte. 0-1, de deur naar eerste klasse leek al opengebeukt voor de Antwerpenaren. 134 kilometer verderop ontplofte de Bosuil alvast. Lang konden de roodhemden echter niet genieten van hun voorsprong. Baptiste Schmisser torende op een hoekschop boven iedereen uit en kopte de gelijkmaker hard onder de deklat binnen. De Fransman had vorige week in Antwerp ook al gescoord.

Biebauw treurt, in de verte viert Dierckx de 0-1. Foto: BELGA

Roeselare-trainer Arnauld Mercier probeerde na rust de bakens te verzetten met de invalbeurt van Charleroi-huurling Florent Stevance, maar het was Antwerp dat meteen een goede kans kreeg. Dierckx swingde voorbij zijn man en gaf gepast af voor Faris Haroun. De middenvelder, die een uur voor de wedstrijd nog te horen had gekregen dat hij vader geworden was, kon zijn droomavond niet compleet maken: de vingertoppen van Biebauw duwden zijn plaatsballetje nog net tegen de binnenkant van de paal.

Invaller Limbombe doet het licht uit

Antwerp had de wedstrijd nu onder controle en Roeselare gaf niet meer de indruk nog een vuist te kunnen maken. Dat was nu net waar de harde kern van de West-Vlamingen duidelijk wel nog zin in hadden: na enkele arbitrale beslissingen die hen niet zinden, besloten zij de grensrechter een flinke bierdouche te geven. Na het zoveelste bekertje richting de arme man moest het spel zelfs even stilgelegd worden.

De supporters van rood-wit waanden zich zegezeker en hieven vanuit de spionkop al zegezangen aan. Vanuit de eretribune zag Paul Gheysens, de tot voor vanmorgen onbekende geldschieter van The Great Old, dat het goed was. Een kwartier voor tijd besliste invaller Stallone Limbombe de wedstrijd definitief: de broer van Club Brugge-aanvaller Anthony kreeg de bal in de zestien en knalde vanuit een scherpe hoek snoeihard overhoeks binnen. 1-2, Roeselare tegen het canvas.

Foto: Photo News

Zo zal Royal Antwerp FC komende zomer voor het eerst sinds 2004 weer in de hoogste klasse van ons voetbal mogen aantreden. Lees hier nog eens wat de plus- en minpunten van The Great Old in 1A zijn.