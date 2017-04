OH Leuven houdt in Proximus League punten thuis tegen Cercle Brugge

OH Leuven heeft vrijdag op de derde speeldag in de play-downs van de Proximus League Cercle Brugge geklopt met 1-0. Esteban Casagolda was de held bij de thuisploeg met de winnende treffer.

De beste kansen in de eerste helft waren voor Cercle, maar Casagolda (40.) hamerde op slag van rust de bal voorbij de bezoekende doelman Paul Nardi. In een kansarme tweede periode hield Leuven zonder al te grote problemen stand.

OHL (19 punten) beent dankzij de zege Tubeke bij aan de kop van de stand, maar de Waals-Brabanders ontvangen zaterdag nog hekkensluiter Lommel (15 punten). Cercle staat derde met achttien punten.

In de play-downs spelen de nummers vijf tot en met acht van 1B nog twee keer tegen elkaar. De stand van de reguliere competitie werd overgenomen, maar de punten werden - net zoals in Play-off I - door twee gedeeld. De laatste in het klassement op het einde van de rit degradeert naar de eerste amateurdivisie.