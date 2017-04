In de Play-Downs van de Proximus League (1B) is de wedstrijd tussen Cercle Brugge en OH Leuven op een 0-0 gelijkspel geëindigd. Tubeke, dat zondag naar Lommel moet, heeft net als OHL 20 punten. Cercle volgt op één punt, Lommel United heeft met zestien punten de rode lantaarn in handen. Behoudens een licentieweigering voor Antwerp, zakt de laatste van de Play-Downs naar de eerste amateurklasse.