Geen tweede degradatie op rij voor OH Leuven, Lommel United zakt naar amateurliga

OH Leuven heeft zich op de slotspeeldag van de play-downs verzekerd van een verlengd verblijf in de Proximus League (1B). De Leuvenaars wonnen in eigen huis met 1-0 het rechtstreekse degradatieduel met Lommel United, dat naar de eerste amateurliga zakt. OHL degradeerde vorig seizoen al uit de Jupiler Pro League en vermeed vrijdagavond een tweede degradatie op een rij.

OH Leuven begon met één punt voorsprong op Lommel United aan de slotspeeldag van de play-downs. Een gelijkspel was dus voldoende om het behoud te verzekeren, maar de Leuvenaars wilden het aan Den Dreef zelf forceren. De thuisploeg nam vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief, zonder veel grote kansen te creëren. Voor de pauze waren de beste mogelijkheden voor Kostovski en Storm. De bezoekers uit Lommel speelden helemaal niets klaar voor de pauze.

Foto: Vel

Het niveau van de eerste helft was bedroevend, dat van de tweede helft gelukkig iets beter. En OH Leuven werd ook steeds gevaarlijker. Een kopbal van Kostovski tegen de paal na een hoekschop leidde het openingsdoelpunt in. De Lommel-verdediging had zijn lesje niet geleerd en liet Kostovski opnieuw naar doel koppen op een corner. De aanvaller trof nu via de grond en het been van verdediger Cauwenberg wel raak: 1-0 en héél Leuven haalde opgelucht adem.

Lommel United bleek aanvankelijk niet bij machte om iets terug te doen. De beste kansen bleven voor de thuisploeg. Doelman Bertrams tikte een schot van Horemans over de lat, Tabekou vlamde over. In het slotkwartier kwamen de bezoekers toch gevaarlijk opzetten. De ingevallen Berben zette keeper Henkinet aan het werk, Bertjens knalde een open doelkans onbegrijpelijk en onbesuisd naast. In een spectaculaire slotfase lieten beide teams nog enkele grote kansen onbenut. OH Leuven redt zich in 1B, Lommel is niet langer een profclub en zakt naar de eerste amateurklasse.



De plaats van de Limburgers in 1B wordt volgend seizoen ingenomen door Beerschot Wilrijk.

De overbodige wedstrijd Cercle Brugge - Tubeke eindigde op 1-1. Tubeke beëindigt de play-downs bovenaan met 24 punten, voor OH Leuven (23 ptn), Cercle Brugge (23) en Lommel United (19).