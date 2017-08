Chelsea verliest Community Shield na penaltymisser Courtois, Musonda maakt debuut

De eerste prijs in Engeland is verdeeld. In een Londense strijd om de Community Shield klopte Arsenal Chelsea na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 na doelpunten van Victor Moses en Kolasinac. Thibaut Courtois speelde de hele partij, maar miste een penalty in de reeks. Ook Alvaro Morata kon niet scoren vanop de stip, Arsenal trok aan het langste einde met 4-1. Michy Batshuayi werd na 73 minuten naar de kant gehaald en Charly Musonda Jr. maakte zijn officiële debuut voor Chelsea.

Hij werd verwacht en trainer Antonio Conte bracht hem ook: Michy Batshuayi startte in de strijd om de eerste prijs van het seizoen. Hij hield daarmee topaankoop Alvaro Morata op de bank. Maar Batsman kon zich maar moeilijk doorzetten voor de rust en dat gold ook voor Chelsea. Vooral in de eerste twintig minuten slaagden The Blues er niet in hun spel te ontwikkelen.

De beste kans voor de pauze was dan ook voor The Gunners. Recordaankoop Alexandre Lacazette trof de paal en achteraan bij Chelsea hadden ze moeite met Danny Welbeck, al speelde David Luiz hem wel één keer heel lekker uit. De landskampioen had nog recht op een penalty, toen Hector Bellerin Willian aantikte. De Braziliaan ging neer, maar kreeg geen gehoor.

Moses profiteert van geklungel

Meteen na de rust was het wel raak. Arsenal kreeg de bal niet weg na een hoekschop, Cahill kopte de bal terug in de zestien en de Moses profiteerde van onoplettendheid achteraan bij Arsenal. De rechterflankspeler omspeelde doelman Petr Cech en opende de score.

ICYMI: Victor Moses, sent off in the FA Cup final, opens the scoring for @ChelseaFC against @Arsenal in the #CommunityShield at Wembley pic.twitter.com/YNfWnFEHUT — Times Sport (@TimesSport) 6 augustus 2017

Arsenal ging op zoek naar de gelijkmaker, maar stuitte op een sterke Courtois. Een kwartier voor tijd pakte hij uit met een geweldige save op een knal van Granit Xhaka. Net daarvoor mocht Batshuayi gaan rusten na een onopvallende partij, Morata nam zijn plaats in. Maar tien minuten voor tijd kwam Chelsea in de problemen. Pedro werd van het veld gestuurd met rechtstreeks rood en zijn ploeg moest met een man minder verder. Twee minuten later kregen we ook het officiële debuut van Charly Musonda Jr, die Willian kwam aflossen.

Nu toch Musonda. Hij komt erop voor Willian na de gelijkmaker van Kolasinac. Officieel debuut voor Charly Junior bij Chelsea. — Bart Lagae (@BartLagae) 6 augustus 2017

Maar onze landgenoot stond amper tussen de lijnen toen Kolasinac de gelijkmaker maakte. Die kopte een vrije trap voorbij Courtois in doel en de bordjes hingen gelijk. Een opdoffer voor Chelsea.

In het slot werd er niet meer gescoord en dus kregen we strafschoppen. Daarin nam Thibaut Courtois verrassend de tweede van Chelsea voor zijn rekening. De doelman miste echter en Morata volgde zijn voorbeeld. Bij Arsenal faalden ze niet en Giroud trapte de beslissende penalty binnen. De Franse spits bezorgde Arsenal zo zijn eerste prijs van het seizoen.

