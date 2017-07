Tielemans toont meteen zijn klasse bij Monaco met héérlijke assist, maar verliest: “Boos en gefrustreerd”

. @ytielemans with a wonderful assist in his first official game for Monaco: 1-0 ! pic.twitter.com/InqnchZgo4

Youri Tielemans verliet Anderlecht voor zo’n 25 miljoen euro. Bij AS Monaco wil de middenvelder verder timmeren aan de weg naar de absolute top. In zijn eerste officiële wedstrijd toonde SanYouri meteen waarom de Monegasken zoveel geld veil hadden voor hem. Met een prachtige assist in één tijd zette hij ploegmaat Sidibe tegen PSG op weg naar de 1-0 in de Trophée des Champions, de Franse Supercup. De Parijzenaars wonnen echter met 1-2 in de Marokkaanse stad Tanger.

Youri Tielemans stond in de basis bij de Monegasken en beloonde zijn Portugese trainer Leonardi Jadrim voor het vertrouwen. De middenvelder bediende Djibril Sidibé op het halfuur met een flitsende assist. De Franse flankspeler maakte heerlijk af met een lob over doelman Areola: 1-0 voor de landskampioen. Na de rust boog PSG, dat het vertrouwen in Thomas Meunier als rechtsachter behoudt, de achterstand om. Zomeraanwinst Dani Alves moest van coach Unai Emery op de rechterflank postvatten en de Braziliaan stelde niet teleur op die positie. Met een heerlijke vrije trap in de winkelhaak bracht de ex-speler van Barcelona en Juventus de bekerhouder langszij. Op het uur zette hij goed voor tot bij Adrien Rabiot, die de 1-2 tegen de touwen kopte. Nadien werd er niet meer gescoord, Rode Duivels Tielemans en Meunier maakten de match vol.

Voor PSG is het de vijfde opeenvolgende Trophée des Champions, de zevende in totaal. AS Monaco heeft vier edities van de Franse Supercup op zijn palmares staan.

Meunier Dani Alves Rabiot Goal!pic.twitter.com/FLzCEOus4i — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 juli 2017

Tielemans: “Boos en gefrustreerd”

“Ik voel veel verschillende emoties na deze verloren wedstrijd. Ik ben ontgoocheld, boos en ook wel gefrustreerd”, sprak Youri Tielemans na zijn goede wedstrijd. “We kunnen deze wedstrijd niet winnen, ondanks het feit dat we met 1-0 de rust in gaan. Daarna scoort PSG nog tweemaal, het is echt jammer dat we dit niet konden vasthouden. We hoopten om op hetzelfde elan als vorig jaar door te gaan (toen Monaco kampioen speelde, red.), maar dat is spijtig genoeg niet gelukt. Maar we kunnen fier zijn op onze prestatie en moeten hierop verderbouwen.”