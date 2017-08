Ronaldo scoort en krijgt discutabele rode kaart in zege tegen Barcelona

In de Spaanse Supercup heeft Real Madrid de heenwedstrijd gewonnen met 1-3 in een Clasico tegen de eeuwige rivaal Barcelona. Dankzij een owngoal van Pique kwam de Koninklijke op voorsprong. Lionel Messi trok die scheve situatie nog recht, maar Ronaldo haalde verschroeiend uit en Asensio legde vervolgens de 1-3-eindstand vast met een wereldgoal, een fantastisch schot die rakelings langs de linkerwinkelhaak scheerde tegen de netten. De wedstrijd eindigde voor CR7 wel in mineur, toen hij met een onterechte gele kaart voor een vermeende schwalbe mocht gaan douchen.

Een Clasico, die is altijd felbevochten. In de Spaanse competitie streden Barcelona en Real Madrid om een eerste prijsje, de heenwedstrijd van de Supercopa. De wedstrijd ging lang gelijk op, waarop er gerust werd met een 0-0-stand. Het was Gerard Piqué die de score opende, weliswaar met een owngoal, waardoor Barcelona plots tegen een 0-1-achterstand aankeek. Hij verlengde een voorzet van Marcello en werkte die daardoor knullig in eigen doel. Messi kon in de zeventigste minuut wel de scheve situatie rechttrekken via een penalty, na een fout van Navas op Suarez, maar de vreugde was van korte duur.

Foto: Photo News

Drie minuten later was daar de ingevallen Cristiano Ronaldo met een fantastisch schot, dat resulteerde in de 1-2. De wedstrijd eindigde wel nog in mineur voor CR7, hij kreeg zijn tweede geel onder de neus geschoven voor een schwalbe, waardoor hij mocht gaan douchen. Een onterechte tweede gele kaart, die hem overigens ook een schorsing oplevert voor de volgende match in de Supercup, zijn eerste geel kreeg hij omdat hij bij de viering van zijn doelpunt zijn T-shirt uittrok.

Foto: Photo News

Foto: AFP

Foto: Photo News

Asensio deed de match definitief op slot met een fenomenale knaller, die rakelings langs de linkerwinkelhaak scheerde. Een echte wereldgoal en Madrid kijkt met een comfortabele voorsprong aan tegen de terugwedstrijd op 16 augustus in eigen huis.