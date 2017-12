Dortmund verliest clash met Bayern en mag nu ook beker vergeten, Hazard wordt genekt door Bailey

Bayern München lijkt alweer op weg naar een dubbel in Duitsland. In de competitie zette het een slechte start ondertussen ruimschoots recht en heeft elf punten meer dan de nummer twee. In de beker schakelde het woensdag met Dortmund een belangrijke uitdager uit. Der Rekordmeister haalde het met 2-1.

Bayern begon uitstekend aan de partij en na twaalf minuten stond het al op voorsprong. Boateng verschalkte doelman Burki en de Allianz Arena kon meteen juichen. Ribéry liet zich dan in negatieve zin opmerken, met een belachelijke gele kaart omdat hij te vroeg het veld opkwam na verzorging. Het bleek slechts een voetnoot, want aan de rust stond het 2-0. Lewandowski bedoende Muller en die verdubbelde de voorsprong.

Dortmund begon aan een moeilijke opdracht na de rust, maar gaf niet op. Een kwartier voor tijd bracht Yarmolenko de spanning terug, met de aansluitingstreffer op aangeven van Kagawa. Dortmund zocht de gelijkmaker en verlengingen, maar slaagde er niet in en ligt uit de beker.

Bailey klopt Hazard

Foto: REUTERS

Thorgan Hazard ging er met Mönchengladbach uit in de Duitse beker. De Rode Duivel was, zoals de laatste maanden altijd het geval, titularis bij Borussia Mönchengladbach in de Duitse beker. Hij speelde de hele wedstrijd tegen Bayer Leverkusen, kreeg twee schietkansen, maar ging met 0-1 onderuit. Leon Bailey (70.), ex-Genk en nog altijd maar 20 jaar, maakte het enige doelpunt.