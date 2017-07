Nieuw Club Brugge leidt slap Lokeren zelfs met 10 man naar de slachtbank

Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen overtuigend gewonnen: het werd 0-4 op het veld van Lokeren. De verguisde Brandon Mechele opende al vroeg de score, waarna nieuwkomer Dennis Bonaventure blauw-zwart nog in de eerste helft op een geruststellende 0-3 voorsprong bracht. Rechtsachter Palacios pakte nog een discutabele rode kaart voor de rust, maar na een schlemielige owngoal van de ingevallen Lokeren-spits Miric en de 0-4 mochten de boeken toe. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

De competitieopener van Club Brugge op Lokeren werd de eerste officiële zege van Ivan Leko. Met tien man won blauw-zwart makkelijk met 0-4 na een wervelende eerste helft. Club had de laatste wedstrijden niet bepaald kunnen overtuigen - de 3-3 van woensdag tegen Basaksehir lag nog vers in het geheugen. Leko kondigde aan te roteren, maar hield het uiteindelijk bij één wissel: Vossen voor Perbet. Lokeren moest Overmeire missen, en dat liet zich duidelijk voelen. Al na vijf minuten mocht Mechele makkelijk binnen koppen op een corner van Vormer. Een dikke twintig minuten later mocht wonderkind Dennis zijn duivels ontplooien. De Nigeriaanse zomeraankoop scoorde twee keer in 8 minuten tijd na kinderlijk verdedigen bij de thuisploeg. De wedstrijd leek gespeeld, maar toen haalde Helibelton Palacios op het halfuur de doorgebroken Hupperts neer. Delférière twijfelde niet en trok meteen rood, al kon geel ook omdat Refaelov ook nog mee was en Palacios zo niet de enige verdediger was. Een discutabele fase, maar voor Club bleef de situatie hetzelfde: het moest nog een uur - weliswaar met een comfortabele 0-3-voorsprong - stand houden tegen Lokeren.

Leko moest het wegvallen van Palacios opvangen op rechts en deed dat door tijdens de rust uitblinker Dennis naar de kant te halen voor de jonge Vlietinck die iets defensiever denkt. Lokeren duwde en probeerde nog iets terug te doen, maar veel haalde dat niet uit. Integendeel. Het drama voor de thuisploeg tegen tien Bruggelingen voltrok zich toen de net ingevallen Miric na tien minuten in de tweede helft zijn eigen doelman verschalkte. Engels wou de bal voor doel koppen, de Serviër werkte knullig binnen. Leko had genoeg zien en besliste om Timmy Simons vanonder het stof te halen, Refaelov mocht gaan rusten om woensdag in Istanboel bij de zaak te zijn. De wedstrijd kabbelde voort en Lokeren deelde enkele prikjes uit, maar echt concreet werden die niet. De wedstrijd begon stilaan dood te bloeden en het Lokerse publiek schoot pas opnieuw wakker als gewezen publiekslieveling Hans Vanaken mocht invallen voor Marvelous Nakamba. De fans van Club besloten de wedstrijd met een welgemikte ‘dit is een oefenmatch’. Blauw-zwart zakt dus met een goed gevoel af Istanboel voor de terugwedstrijd tegen Basaksehir in de derde voorronde van de Champions League. Bij Lokeren hebben ze nog héél veel werk.