Nieuw Essevee swingt in de Oostkantons

“Feestje op de bus olé olé.” De meegereisde fans van Zulte Waregem vermaakten zich. Essevee nam met 0-5 de maat van Eupen. De fauw, twee keer Saponjic, De Pauw en Coopman maakten het verschil, al behoedde eerst Bostyn Essevee van een achterstand door een penalty te redden. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Alle nieuws uit de Jupiler Pro League op Sportwereld.be!

Kalender en klassement

Wat was hij zenuwachtig langs de zijlijn. Francky Dury zag dat het in de beginfase niet liep zoals hij wilde. Te veel balverlies, te veel misverstanden, te trage balcirculatie. Toch was het Zulte Waregem die het best aan de partij gestart was. Al na drie minuten speelde Kaya Coopman vrij, maar die schrikte zich een hoedje dat hij zo veel ruimte kreeg en trapte op Van Crombrugge. Ook Olayinka vergat een listig balletje van De Pauw binnen te werken. In het eerste kwartier liet Eupen niets zien, tot Loties een lange bal verstuurde richting de pijlsnelle Ocansey. Bostyn verkeek zich op zijn dribbel en veroorzaakte een penalty. De jonge doelman van Essevee zette zijn foutje zelf recht door de strafschop te stoppen. Het gevolg was dat Eupen iets meer in de match kwam, maar lang duurde dat niet. De Panda’s vervielen al snel weer in hun kwalijke gewoonte van deze match: terugleggen op keeper Van Crombrugge. Tien minuten voor de rust opende Essevee de score. Na een ingestudeerd nummertje bij een vrije trap vond Kaya Derijck in de tweede zone. De centrale verdediger bracht het leer terug in de zestien, De fauw knikte binnen.

Dolle tien minuten

Na de pauze ging Eupen met vier verdedigers spelen, maar dat bracht ook geen zoden aan de dijk. Erger nog: Tirpan kwam veel te onstuimig in op Olayinka die zich in een positie bevond waarin hij niet gevaarlijk kon zijn. Ref Larforge wees terecht naar de stip. Niet Timothy Derijck, maar Ivan Saponjic ging achter de bal staan. Heel koeltjes legde hij de 0-2 over de grond in het midden van het doel binnen. Het was het begin van een dolle tien minuten. Olayinka leek de 0-3 te gaan binnenkoppen op aangeven van Kaya, De Pauw zette er nog zijn voetje tegen. Veel maakte het allemaal niet meer uit want het liep toch gemakkelijk voor Zulte Waregem. Even later ging Tirpan alweer in de fout. Olayinka zette druk op de van Moeskroen overgekomen verdediger toen die wilde uitvoetballen. Tirpan trapte pal tegen de Nigeriaan aan, Saponjic bedankte vriendelijk en trapte door de benen van een kansloze Van Crombrugge de 0-4 beheerst binnen. Ook Coopman pikte zijn goaltje mee nadat Olayinka hem heerlijk met buitenkant voet bediende.

Essevee heeft zo wat het wilde. Het verloor dan misschien wel de Supercup, het stapte op Anderlecht met een goed gevoel van het veld. Een week later heeft het zijn eerste drie punten beet. Het is een ander Zulte Waregem dan vorig seizoen. Het heeft minder power in huis, maar qua creativiteit zit het snor.

Het moet wel gezegd: Eupen stelde eigenlijk niets voor. De Panda’s hebben nog heel wat werk voor de boeg willen ze niet in de problemen komen dit seizoen. Vooral achterin is Eupen zeer kwetsbaar. Ocansey en Verdier dragen de zware erfenis van vertrekkers Onyekuru en Sylla.

Zulte Waregem kan volgende week in eigen huis tegen Sint-Truiden zijn start helemaal goed nemen als het in het Regenboogstadion ook de drie punten thuis kan houden. Dan kan Dury met zijn troepen met een gerust gevoel Club Brugge ontvangen.