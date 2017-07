Gano en Waasland-Beveren bezorgen Genk koude douche in extra tijd

RC Genk heeft het nieuwe voetbalseizoen niet ingezet met een zege in eigen huis tegen Waasland-Beveren. De Waaslanders kwamen meteen na rust op een verrassende 0-2 voorsprong, in het laatste kwart van de wedstrijd leken de Limburgers de scheve situatie helemaal recht te zetten met drie doelpunten (van Naranjo, Samatta en Schrijvers), maar in de extra tijd bezorgde Zinho Gano Waasland-Beveren alsnog een onverhoopt punt met de late gelijkmaker. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Racing Genk begon als een wervelwind aan de partij. Maar zo snel de storm kwam, zo snel ging hij weer liggen. “Ik wil dat mijn jongens goed voetballen en lef tonen”, liet Philippe Clement, debuterend hoofdtrainer bij Waasland-Beveren vooraf weten. Zijn manschappen hielden woord. Na een moeilijk begin, ontwaakte de fusieclub uit haar zomerslaap. Genk daarentegen kon haar verschroeiende start niet aanhouden, mede door de hoge druk van Waasland-Beveren. Het Genkse aanvallende compartiment kwam in de eerste helft amper in het stuk voor. Wat miste Genk de geblesseerde Pozuelo. Toch kwam de eerste kans van de wedstrijd op naam van Benson, na dom balverlies van Seck, maar zijn schot zoefde naast de paal. Het antwoord van de Waaslanders liet niet lang op zich wachten. Na een knappe aanval, kapte Cools zich vrij in de zestien, maar zijn poging werd nog afgeblokt. Waasland-Beveren zette zijn voet steeds meer naast die van Genk en werd zowaar de gevaarlijkste ploeg, maar de laatste pass was vaak onzuiver. Genk probeerde wel vanachter uit te voetballen, maar vond geen openingen in de organisatie.

De aalvlugge Ampomah, die zich in de kijker speelde op de ‘verzwakte’ linkerflank en de klaarkijkende Morioka waren een gesel voor de Genkse defensie. Vijf minuten voor rust werd Myny vrijgespeeld, zijn voorzet was echter net iets te zacht voor de aanstormende Gano, waardoor Brabec er nog net zijn dikke teen tegen kon zetten. Het bleek slechts uitstel van executie. Op slag van rust bediende Morioka ploegmaat Myny op zijn wenken met een heerlijk doorsteekpassje, en die liet Jackers kansloos. Een verdiende voorsprong voor de Waaslanders. Genk-trainer Stuivenberg greep in tijdens de rust. De onzichtbare Benson werd naar de kant gehaald voor Schrijvers.

Vreugde en verdriet...

Het was Waasland-Beveren dat de tweede helft begon zoals het die eindigde. Namelijk met een doelpunt. Ampomah degradeerde zijn rechtstreekse tegenstander Nastic voor de zoveelste keer tot trainingskegel en legde het leer panklaar voor de inlopende Gano die eenvoudig de voorsprong verdubbelde. Genk schoot eindelijk opnieuw wakker en Waasland-Beveren zakte steeds verder terug. Stuivenberg greep andermaal in en schakelde over naar een driemansdefensie. Een gouden ingreep, zo bleek. Genk voerde de druk steeds verder op. Invaller Naranjo mocht moederziel alleen aanleggen vanop de rand van de zestien en krulde de aansluitingstreffer fraai in het hoekje. Het Genkse publiek ging opnieuw als een man achter hun ploeg staan. In het slot van de match gaf Waasland-Beveren zowaar haar dubbele voorsprong nog uit handen. Eerst buffelde Samatta de gelijkmaker voorbij een grabbelende Goblet met een rake kopslag. Enkele minuten later schoot uitgerekend Schrijvers de Limburgers op voorsprong. Toch was het nog niet gedaan. In de slotminuut vond Seck Gano in de zestien en die schoof zijn tweede van de avond onder doelman Jackers. Een meer dan verdiende gelijkmaker voor Waasland-Beveren. Een Genk met twee gezichten verliest meteen punten op de openingspeeldag.