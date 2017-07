Pollet bezorgt Charleroi vanop penaltystip de volle buit tegen Kortrijk

Charleroi heeft na een flauwe partij Kortrijk geklopt met 1-0. Pollet zette al snel een strafschop om, waarna Charleroi vergat de wedstrijd af te maken. Kortrijk was te onmondig om aanspraak te maken op meer. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Twee ploegen die niet tevreden waren met de pronostiek van onze redactie bij de start van het nieuwe seizoen: Charleroi vond dat ze wel wat meer verdienden dan een negende plaats, terwijl Kortrijk ‘not amused’ was met de vijftiende plek. Aan coaches Mazzu en Anastasiou om ons ongelijk te bewijzen.

Het was Charleroi dat onmiddellijk initiatief toonde tegen KVK – met vijf nieuwe spelers in de basis – en dat resulteerde: Kortrijk-verdediger Bryan Verboom solliciteerde al op de eerste speeldag naar de prijs voor ‘domst weggeven strafschop’ tegen zijn ex-ploeg. Hij kegelde de opgerukte Marinos zomaar omver, Pollet nam het geschenk dankbaar aan en trapte de penalty staalhard voorbij Kaminski.

Kaminski houdt KVK recht

Kaminski – die de voorkeur kreeg op Sébastien Bruzzese – moest zijn ploeg enkele minuten later opnieuw rechthouden. Baby rolde de rechterflank op, zette goed voor op Bedia, maar die trapte vanop drie meter recht op Kaminski. Het was duidelijk dat Anastasiou zijn ploeg de opdracht had meegegeven om te voetballen van achteruit, maar toen Charleroi enkele keren hoog druk zette, koos Kortrijk voor de veilige optie: de lange bal op Christophe Lepoint. Die stond tegenover Hendrickx (1m75) en Cristian Benavente (1m73), een koud kunstje voor Lepoint (1m89) om vrijwel elk duel te winnen. Alleen jammer dat Chevalier en Ouali er bitter weinig mee deden.

Vlak voor rust kopte Verboom de enige kans van Kortrijk over, en moest Kaminski een vrijschop van Lukebakio uit de winkelhaak halen. Als er een ploeg was die tot dusver ons ongelijk had bewezen, was het Charleroi. Kortrijk had wel het meeste balbezit, maar deed daar niets mee.

Twee keer paal

Dat veranderde na rust. Charleroi zakte in, en Kortrijk voelde dat er wel eens meer kon inzitten. Chevalier kopte al snel op de paal, en enkele minuten later moest Penneteau alles uit de kast halen om een kopbal van Kumordzi tegen de paal te duwen. Het was even pompen of verzuipen voor Charleroi, dat met de inbreng van Saglik en Diandy de greep op het middenveld wou heroveren, en dat lukte hem ook. Plots kon Charleroi de bal wél in de ploeg houden, en konden ze zelfs nog twee keer dreigen via Baby. Saglik kreeg nog de beste kans alleen voor Kaminski, maar besloot naast.