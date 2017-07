KV Mechelen en Standard delen de punten na aangenaam kijkstuk

KV Mechelen en Standard hebben het nieuwe seizoen aangevat met een 1-1 gelijkspel Achter De Kazerne. Beide doelpunten vielen op één minuut van elkaar tijdens een spannende eerste helft. Zowel KV Mechelen als Standard konden in de tweede helft aanspraak maken op de zege, maar de 1-1 bleef op het bord. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

KV Mechelen-coach Yannick Ferrera stelde voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen vooral bekende namen op. Toch drie nieuwkomers in de elf van KVM: verdediger Faycal Rherras, middenvelder Rob Schoofs en aanvaller Stefan Drazic. Bij Standard vier nieuwkomers: naast doelman Ochoa startten ook Sebastien Pocognoli, Paul-José Mpoku en Uche Agbo.

Dolle minuut

Beide ploegen vatten de wedstrijd met open vizier aan en dat loonde vrijwel meteen. Al na 7 minuten stond de 1-0 op het bord dankzij de nieuwe spits Stefan Drazic. Glenn Claes hield de bal goed binnen aan de zijlijn en zette perfect voor, Drazic dook voor de neus van Ochoa op en maakte er vroeg 1-0 van. Lang kon KV Mechelen die voorsprong echter niet vasthouden, nog geen minuut later hing Standard de bordjes alweer gelijk. Seth De Witte bood de 1-1 wel op een presenteerblaadje aan na een rampzalige terugspeelbal. Orlando Sa pikte op, omspeelde makkelijk Colin Coosemans en duwde de 1-1 binnen.

Foto: BELGA

Na acht minuten spelen stond het zo al 1-1, en KV Mechelen en Standard bleven maar gaan. Ishak Belfodil stond in de weg en belette zo ploegmaat Dossevi het scoren, aan de overkant kopte Drazic een gevaarlijke kans over en naast. Ook Orlando Sa kreeg nog een grote kans na een foutje van Schoofs, ditmaal werkte de Portugees niet koelbloedig af. Cobbaut kon KV Mechelen met 2-1 de rust in sturen, maar Ochoa redde op de doellijn de meubelen voor Standard. Stevige duels, veel gevaar en twee coaches die koste wat het kost willen winnen: de eerste helft was er één om duimen en vingers van af te likken.

Foto: BELGA

Standard laat na te scoren

De tweede helft borduurde helaas niet voort op datzelfde elan. Het spelniveau ging wat naar beneden en de grote kansen van voor de rust bleven uit, al knalde Paul-José Mpoku een kwartier voor tijd een vrije trap wel heerlijk tegen de paal. Standard kon in de tweede periode het meeste aanspraak maken op de winning goal, maar die viel niet. Vijf minuten voor tijd schreeuwden de Rouches wel om een penalty na vermeend hands van Seth De Witte, maar die raakte de bal onvrijwillig met de hand.

De laatste kans van de wedstrijd kwam op naam van Junior Edmilson. De invaller van de Rouches kon alleen op het Mechelse doel af, maar bleef niet koel en trapte het leer hoog over de kooi van Coosemans. Zo bleef het op 1-1, maar als beide ploegen dit voetbal een seizoen lang volhouden, komt het wel goed.