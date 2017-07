Frivool STVV verrast defensief onzeker AA Gent en houdt de drie punten thuis

AA Gent begint met twijfels aan het nieuwe seizoen. Nadat het in de Europa League niet verder raakte dan een 1-1 gelijkspel tegen het Oostenrijkse Altach, verloor het zondag met 3-2 op het veld van STVV. Christian Ceballos kroonde zich als matchwinnaar met twee knappe goals in het slot. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Nieuwe STVV-coach Marquez zette Vetokele en Gueye samen in de spits, op het middenveld maakte nieuwkomer Bokata zijn debuut, hij kwam definitief over van Charlton. Achteraan krijgen Kitsiou en Texeira hun kans, zij werden bij respectievelijk PAOK en -jawel - Charlton gehaald. Bij AA Gent stond Jacob Rinne tussen de palen door de teenbreuk van eerste doelman Lovre Kalinic, verder speelde Siebe Horemans in de defensie en stond hun duurste aankoop ooit, Franko Andrijasevic, in de basis.

Andrijasevic meteen op het scorebord

In een flauwe eerste helft trakteerden STVV en Gent de toeschouwers niet op sprankelend voetbal. Voor de eerste echte kans van de wedstrijd was het wachten tot het halfuur, toen Gueye zijn schot gered zag worden door een goede parade van Jacob Rinne. De Zweed hield de Buffalo’s recht, en even later stond het zelfs 0-1 voor de bezoekers. Niet toevallig Franko Andrijasevic werd diep gestuurd door Esiti en knalde de bal hoog in doel, goed voor de Gentse voorsprong aan de rust.

Foto: Isosport

STVV kwam feller uit de kleedkamer en dat loonde na een kwartier spelen. De Sart bracht de bal goed voor, Vetokele timede zijn sprong perfect en buffelde de 1-1 voorbij een kansloze Rinne. Gent leek als verlamd door die goal en bracht nog maar weinig aan de dag in de tweede helft. Vanhaezebrouck haalde Andrijasevic naar de kant en bracht Yuya Kubo tussen de lijnen, maar dat veranderde weinig aan het spelbeeld. Het was daarentegen STVV dat een tweede keer scoorde, na een droge knal van Christian Ceballos in de korte hoek.

Twijfels voor Gent

Lang stond de 2-2 echter niet op het bord, want drie minuten later devieerde Gigot de bal via Boli tegen de touwen. Zowel Gent als STVV konden de match winnen na deze sterke tweede helft en het was STVV dat aan het langste eind trok. Ceballos, deze zomer definitief overgenomen van Charlton, haalde van ver uit en legde de 3-2 voorbij Rinne in het mandje. Ceballos en STVV juichen, Gent reist met twijfels af naar het Oostenrijkse Altach, waar het donderdag de volgende ronde van de Europa League wil afdwingen.