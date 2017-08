Mpoku bezorgt Standard volle buit in eerste topper van seizoen, Genk blijft achter met één op zes

Standard heeft de eerste topper van het seizoen met 2-1 gewonnen van Racing Genk. Nochtans waren de Limburgers het best begonnen aan de partij en ook verdiend op voorsprong geklommen, maar een verschrikkelijke terugspeelbal en een doelpunt van verloren zoon Paul-José Mpoku trokken Standard over de streep. De Rouches zijn voorlopig leider, Genk blijft achter met één op zes. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Twee verrassingen in de basisploegen van beide teams: bij Standard zat Ishak Belfodil zelfs niet in de selectie doordat trainer Ricardo Sa Pinto niet tevreden was over de trainingsarbeid van de Franse Algerijn. Daardoor kwam Junior Edmilson in het team, en ook Collins Fai mocht op de rechtsback zijn opwachting maken in plaats van Réginal Goreux. Bij Racing Genk mocht nieuwe doelman Danny Vukovic debuteren. Trainer Albert Stuivenberg hield ook Nastic, Benson en Malinovsky op de bank voor Maehle, Schrijvers en Heynen.

Door een bijzonder potige beginfase was het lang wachten op de eerste echte kansen. Die kwamen van de bezoekers uit Genk, die er voetballend en opbouwend veel beter uitkwamen dan de Rouches. Thomas Buffel kneep naar binnen en mikte met zijn mindere linker een schuiver in de handen van Standard-keeper Guillermo Ochoa. Enkele minuten later waren de blauw-witten er wel heel dichtbij: na een vloeiende aanval kon Siebe Schrijvers de bal plaatsen, het Mexicaanse sluitstuk van Standard en de paal verhinderden de 0-1. Op het halfuur was het weer bijna prijs, toen een vrije trap tot bij de vrijstaande Thomas Buffel zweefde. De ouderdomsdeken pakte de bal in één tijd op de slof - centimeters naast de paal.

Verschrikkelijke terugspeelbal doet match kantelen

Die Limburgse openingstreffer zou er echter toch komen toen Bryan Heynen wel heel simpel gevonden kon worden tussen de linies. De jonge middenvelder gaf goed mee aan Schrijvers, die zich met een knap overstapje ontdeed van Alexander Scholz en proper in de kortste hoek afwerkte. Zo stond er halfweg een verdiende 0-1 voorsprong op het bord voor de Genkies.

Na rust ging de match echter helemaal de andere kant uit. Aan de basis lag een verschrikkelijke terugspeelbal van Sander Berge op Vukovic, die noodgedwongen met het hoofd naar de bal moest. De Australiër weifelde net iets te lang en liet zich aftroeven door de attente Junior Edmilson, die hoger sprong: 1-1. Een horrordebuut voor Vukovic, al was de terugspeelbal van Berge niet om over naar huis te schrijven.

Verloren zoon Mpoku steelt harten

Het deed de match compleet kantelen. Standard had nu de bovenhand en Jakub Brabec moest aan de rem gaan hangen bij de doorgebroken Junior Edmilson. De daaropvolgende vrije trap van Paul-José Mpoku werd door Thomas Buffel met de hand uit het doelvlak geslagen. Ref Delferière gaf echter geen kik. Geen probleem, dacht Mpoku, en hij trapte amper een minuut later een voorzet van Collins Fai knap in de verste hoek. De Rouches kwamen ook nog dicht bij de 3-1, maar de kopbal van Orlando Sa kon nog net van de lijn worden gehaald.

Genk leek ondanks de inbreng van de nieuwe spits Ingvartsen niets meer te kunnen klaarmaken, tot de Deen zich in de 93ste minuut liet zien. Als een duiveltje uit een doosje kwam hij voor zijn man en devieerde de bal, maar de paal bracht redding voor Standard. Zo blijven de Limburgers achter met één op zes. Standard staat met vier eenheden voorlopig helemaal boven de Jupiler Pro League.