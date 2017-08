Charleroi legt er vijf in in doldwaze doelpuntenkermis bij Moeskroen

Zo dat varkentje is gewassen zal Felice Mazzu gedacht hebben. Een uitermate efficiënt Charleroi nam met 2-5 de maat van een Moeskroen dat nog maturiteit mist. Zelfs een ingreep van de videoref waarbij de thuisploeg een penalty kreeg hielp Rednic en de zijnen niet. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Drie onverhoopte punten op de openingsspeeldag in Oostende en hernieuwde moed. Het supporterslegioen van Moeskroen is in vergelijking met vorig seizoen gegroeid. Benieuwd of dat een heel seizoen zo zal blijven. Er was zowaar zelfs redelijk veel sfeer op Le Canonnier voor de aftrap. Het vak van de harde kern achter het doel was aardig gevuld en ook vanuit Charleroi hadden heel wat fans de oversteek gemaakt. Ook de belangstelling van de pers was niet min. De wedstrijdbladen waren uitgeput en er moesten nog extra afdrukken gemaakt worden.

“Het zal een lastige wedstrijd worden. Die zege op KV Oostende was geen toeval.” Felice Mazzu was op zijn hoede en wisselde zijn ploeg op één plaats. Benavente moest genoegen nemen met een plek op de bank, Diandy moest voor meer defensieve zekerheid zorgen. Mircea Rednic zag niet in waarom hij zou wisselen en wij ook niet. Na de knappe overwinning op Oostende was daar geen reden toe. Mazzu mag dan een goede trainer zijn, een helderziende is hij niet. Een lastige wedstrijd werd het dus niet voor Charleroi. Al na drie minuten verschalkte Godeau zijn eigen doelman nadat hij een voorzet van Nurio wilde weghalen. De thuisploeg reageerde meteen. Bolingi zette een zwierige dribbel in en Amallah drukte af achter het steunbeen, maar zijn schot eindigde op Penneteau. Wat daarna volgde was leuk combinatievoetbal over de grond van Moeskroen. Les Hurlus waren baas, alleen gevaar creëren was er amper bij. Charleroi zette daar een goede organisatie tegenover, op aanvallend vlak gebeurde er eigenlijk niets bij de Zebra’s. Tot op het halfuur Lukebakio zich vrijmaakte en met links hard richting de kruising knalde. Doelman Butez redde nog, maar onvoldoende want het leer hobbelde toch binnen. Net voor de rust incasseerde Moeskroen ook een derde doelpunt nadat Pollet een strafschop omzette. Vojvoda had onnodig een por in de rug van Nurio uitgedeeld. Dom. Zoals we dus al schreven, een Moeskroen dat aan maturiteit ontbreekt.

Rusten deden we niet meteen. In de toegevoegde tijd ging Olinga neer na een licht contact met Lukebakio. Scheidsrechter Smet raadpleegde zijn videorefs en ging zeer lang de beelden bestuderen aan de kant van het veld. “Penalty, penalty, penalty.” De aanhang van Moeskroen schreeuwde om een strafschop en kreeg die ook. Bolingi scoorde na een gewaagde elfmeter via de paal.

Na de pauze zette Charleroi snel orde op zaken. Pollet bood Lukebakio zijn tweede van de avond aan. Desoleil mocht een hoekschop van diezelfde Lukebakio heel gemakkelijk binnenduwen met het hoofd. Verdedigend heeft Moeskroen nog werk. Laat dat een understatement zijn. Het was dan ook niet vreemd dat Rednic vooral verdedigend een paar wissels doorvoerde. Tussendoor Govea milderde nog tot 2-5 met een schot vanop afstand. Penneteau zag er niet al te goed uit. De kelk moest leeg tot op de bodem voor Moeskroen. Tot overmaat van ramp keek keeper Butez nog tegen een rode kaart aan nadat hij buiten zijn strafschopgebied Pollet de bal ontfutselde met de handen. De drie wissels waren al opgebruikt, rechtsachter Vojvoda ging dan maar in doel staan.

Charleroi start zo met een perfect rapport met 6 op 6 en is klaar voor de komst van Anderlecht volgend weekend. Moeskroen had op zich al bonuspunten verworven op de eerste speeldag bij KV Oostende en we kunnen ons inbeelden dat Les Hurlus met een 3 op 6 kunnen leven.