Eerste zege voor soms wervelend KV Kortrijk tegen slap en inspiratieloos Lokeren

Wat is er mis met Sporting Lokeren? Vorige week met 0-4 in de pan gehakt door Club Brugge en gisteren een slappe vod tegen een soms wervelend KV Kortrijk. Gelukkig stond Davino Verhulst in doel bij de Waaslanders, zonder hem was het een nieuwe afstraffing geworden. Als dit Lokeren niet snel de knop kan omdraaien, dreigen het benarde tijden te worden op Daknam. Zijn hart indachtig, trekt Roger Lambrecht in afwachting misschien maar beter nog eens op vakantie.

Nog volop ‘congé’ in Kortrijk en de kwakkelzomer deed veel potentiële aanwezigen naar zonniger oorden rijden of vliegen. Nog veel lege plekken in het stadion dus, maar als degenen die er wel waren hun verhaal doen, zullen er dat de volgende keer beduidend meer zijn. KV Kortrijk speelde voor het eerst thuis onder de nieuwe sportieve baas Yannis Anastasiou en liet direct een gretige en frisse indruk. Een paar nullen wegwerken was het grote doel van de twee teams. Verliezen op de openingsdag is altijd pijnlijk en zeker in het geval van Lokeren dat met 0-4 verloor tegen Club Brugge en er gewoon niks van bakte. Dan zaten ze bij Kortrijk met een beter gevoel na de nipte nederlaag in Charleroi. Het spel was behoorlijk en enkel een domme penaltyfout van Verboom leverde Charleroi de drie punten op. Anastasiou gaf vertrouwen aan dezelfde elf en hield de twee recente aanwinsten buiten het veld. Azouni zat wel op de bank, de Oekraiënse verdediger Makarenko mocht zelfs nog een paar dagjes naar huis om zijn verhuis te leveren. Kortrijk greep Lokeren direct bij de keel en de Waaslanders stonden te zwemmen op het drassige veld. Een paar keer ging de noodrem aan maar Van Der Bruggen knalde de vrijschop pal naast de kruising..

Het deed de zin alleen maar toenemen bij de Kerels en Lepoint kopte vol overtuiging de voorzet van linksachter Verboom binnen. Een doelpunt uit het boekje en gelukkig voor Lokeren stond Davino Verhulst sterk te keepen en hield hij met een knappe reflex Lepoint van zijn tweede goal. Kort voor de rust deed hij dat nog eens over op de poging van woelwater Teddy Chevalier. Het klopte allemaal als een bus bij Kortrijk en het spel had iets wervelend. Verboom bijvoorbeeld steeg boven zichzelf uit en was allicht geprikkeld na de komst van Makarenko. Wat een schril contrast allemaal met Lokeren dat zijn lesje van vorige week blijkbaar nog niet had geleerd. Lokeren speelde slap en inspiratieloos. Er was een kans voor Mpati, door Kaminski onnodig in corner verwerkt. Ook Hupperts probeerde iets maar Kaminski pakte.

Verhulst voorkomt afstraffing

Was het omdat Georges Leekens in het stadion zat dat de ploeg zo verlamd op het veld stond. Zijn opvolger Runar Kristinson stond het allemaal met een bedenkelijke grimas te bekijken. Veel grinta ging er ook niet uit van de nogal passief coachende Ijslander, die bij de rust Mpati wisselde voor Skulason. Veel haalde het allemaal niet uit. Het bleef heet voor de goal van Davino Verhulst, gisteren zonder enige concurrentie de enige man op niveau bij Lokeren. 3 of pakweg 4-0 op het uur was niet eens overdreven geweest. In zoverre zelfs dat Kortrijk met vuur speelde en Kehli de bal net niet voorbij Kaminski kreeg. Lokeren bracht ook nog Miric en Slagveer in maar het bleef vechten tegen windmolens. Tenzij die ene keer in de toegevoegde tijd toen Miric ei zo na de gelijkmaker lukte. Kaminski was bij de pinken.

“We willen ‘bloed zweet en tranen’ “ zongen de meegereisde fans op een bepaald moment. Roger Lambrecht zal een slapeloze nacht beleefd hebben.