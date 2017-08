Zulte Waregem rolt na rust tien onmondige Kanaries simpel op

Vorig seizoen herfstkampioen en na twee speeldagen alweer vrolijk mee aan de leiding: het nieuwe Essevee zit weer op schema. En kan vrijdag met vertrouwen Club Brugge opwachten. Na de uitsluiting van Dussaut rolde het probleemloos STVV op met twee goals van ex-Anderlechtenaars Heuklen en Leya Iseka.

Essevee-STVV op de tweede speeldag, het heette zowaar meteen een toppertje. Leider tegen leider en beide teams met panache gestart: de thuisploeg met een 0-5 op Eupen en de bezoekers met een zege tegen AA Gent. Met bovenop nog een leuk extra: de twee broertje Julien (Essevee) en Alexis (Sint-Truiden) De Sart tegenover elkaar.

Het was Julien en co die meteen de match in handen namen met leuk bewegingsvoetbal en al snel een kans na alweer zo’n vlotte combinatie De fauw-De Pauw op rechts, maar Coopman besloot wat onhandig naast.

Pas na een kwartier kwam STVV wat in de wedstrijd maar het niveau zakte wel. Het werd ook bitsiger, dat ref Bram Van Driessche ook warrig floot hielp ook niet meteen. En vierde ref Vertenten hielp ook nog even toen Gueye, ex-Essevee, na verzorging plots zomaar terug op het veld mocht, de nietsvermoedende Derijck de bal mocht ontfutselen en op Bostyn mocht afgaan. Zijn schot was minder verrassend.

Het sein voor de thuisploeg om weer te schakelen maar behalve een schot van Kaya, na nog eens een snelle balwisseling, kon te weinig worden afgedwongen. Daarvoor slopen teveel slordigheden in het spel en was de laatste pas vaak te slordig. Toch forceerde Essevee vlak voor rusten nog de beste kans van de eerste vijf minuten toen Julien De Sart de inlopende Olayinka vond maar de Nigeriaan kopte voor open doel over.

Waarop Essevee na de rust voluit gas, STVV moest terug. En al helemaal toen Dussaut Kaya onderuit schoffelde en tegen een tweede gele kaart aankeek. Drie minuten later al viel het verdiende doelpunt. De Pauw slingerde een zoveelste hoge bal voor doel en Heylen kopte precies in (1-0). Een paar minuten later al was het aan Olayinka die de hoge voorzet van Hamalainen hard inkopte, maar doelman Pirard hing ertussen. Essevee wilde nu duidelijk de tien Kanaries zo snel mogelijk doodknijpen. Een schot van Hamalainen ging naast, Pirard redde de plaatsbal van De Pauw uit de winkelhaak, de ingekomen Leya Iseka schoot in het zijnet, Pirard (goeie match) pareerde het schot van Kaya…. het genadeschot viel maar niet. Dan moest het maar na een strafschop, tien minuten voor tijd, voor een handsbal van Texeira. Leya Iseka, nog een en ex-Anderlechtenaar klaarde de klus met zijn eerste voor Essevee. Even later streelde een vrijschop van Kaya nog de paal maar de zes op zes was binnen. Er kwamen zelfs nog applauswissels voor Olayinka en De fauw, het Regenboogstadion genoot. Heel Zulte Waregem kijkt al uit naar de komst van Club Brugge komende vrijdag.