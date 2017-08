AA Gent al in crisis: na Europese uitschakeling nul op zes in competitie door stunt van Antwerp

De Jupiler Pro League is amper twee speeldagen oud of AA Gent zit al zo goed als in crisis. Na de vroege Europese uitschakeling en de nederlaag bij STVV gingen de Buffalo’s immers ook in eigen huis onderuit tegen promovendus Antwerp. Reda Jaadi zorgde met een knappe streep voor de enige goal van de match: 0-1. AA Gent blijft achter met een dramatische nul op zes, The Great Old houdt zowaar vier punten en nul tegengoals over aan matchen tegen Anderlecht en AA Gent. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

AA Gent moest nog bekomen van de vroege Europese uitschakeling tegen het nietige Altach en de competitienederlaag van vorige week tegen STVV. Trainer Hein Vanhaezebrouck gooide zijn ploeg voor de thuismatch tegen Antwerp om: Yannick Thoelen moest de blessures van Lovre Kalinic en Jacob Rinne opvangen in doel, nieuwkomers Dylan Bronn en Deiver Machado mochten debuteren en Mamadou Sylla stond in de spits. Bij de bezoekers uit Antwerp kwamen Isaac Koné en Joeri Dequevy in de ploeg.

De Buffalo’s namen het initiatief en konden rekenen op de onzeker ogende Antwerp-verdediger Dylan Batubisinka om links en rechts aan wat halve kansjes te komen, maar verder dan dat kwam het niet tegen het stamnummer één. Antwerp-coach Laszlo Bölöni had zijn spelers goed neergezet en na een furieuze openingsfase was het wachten tot halverwege het eerste deel voor echt doelgevaar. Yuya Kubo kopte een voorzet van Bronn echter een paar meters naast.

Jaadi steelt de show voor Antwerp

Bij Antwerp liet vooral één man zich zien: de van KV Mechelen overgekomen Reda Jaadi. De 22-jarige Belgische Marokkaan scoorde na 25 minuten bijna een wereldgoal door de bal ineens op de slof te nemen vanop zo’n 40 meter. Thoelen was geklopt, maar via de onderkant van de lat en de paal botste de bal terug uit doel. Tien minuten later brak Jaadi dan toch de ban na slordig uitverdedigen bij de Buffalo’s: hij onderschepte een bal in de verdediging, rukte helemaal alleen op richting zestien en knalde het leer met zijn mindere linker snoeihard in de benedenhoek: 0-1. Bij AA Gent geloofden ze hun ogen niet, maar verder dan wat rommelige fases voor het Antwerpse doel kwam de thuisploeg niet voor de rust.

Foto: Photo News

Vanhaezebrouck greep halfweg in en gooide Samuel Gigot en Samuel Kalu in de strijd voor Birger Verstraete en Anderson Esiti. Na twee minuten al leek de kentering ingezet: Sylla poortte Batubinsika, die de armen gebruikte om de Gent-spits af te houden. Sylla ging neer maar scheidsrechter Visser liet na voor een penalty te fluiten. AA Gent vertoonde meer aanvalsijver: Danijel Milicevic zag een vrije trap gepakt door Sinan Bolat, Brecht Dejaegere trapte een voorzet een paar meter naast en de ingevallen Kalifa Coulibaly knikte over. Echte openingen bleven tegen een massaal en scherp verdedigend Antwerp echter uit. Te weinig inspiratie, te veel rood in de vijandelijke zestien.

Kubo laat in slot nog dé kans op gelijkspel liggen

Acht minuten voor tijd was daar toch nog een enorme kans voor de thuisploeg: Sylla krulde een bal rond de muur, Bolat bokste het leer in de voeten van de aanstormende Kubo. De Japanner mikte het leer vanop enkele meters echter onbegrijpelijk in het zijnet. Weg kans. AA Gent trachtte nog een wanhopig slotoffensief op te zetten, maar het spel werd om de haverklap stilgelegd door een resem storende fouten van de bezoekers. Bij één daarvan had Dino Arslanagic altijd zijn tweede geel moeten krijgen voor een trap op het scheenbeen van Sylla, maar Visser liet na rood te trekken. Zo bloedde ook de blessuretijd dood.

Door de stunt van Antwerp bij AA Gent blijven de Buffalo’s zowaar met een nul op zes hangen op een gedeelde laatste plaats in de Jupiler Pro League. Het verrassende Antwerp staat na twee speeldagen, tegen Anderlecht en AA Gent dan nog, bovenin. Van een verrassende start gesproken.