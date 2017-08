Hanni behoedt Anderlecht van nieuw puntenverlies tegen KV Oostende na zwakke match

Anderlecht heeft KV Oostende met 1-0 geklopt op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League ondanks een zwakke vertoning van beide ploegen. Sofiane Hanni scoorde het enige doelpunt van de partij nadat Silvio Proto een puntertje van de debuterende Henry Onyekuru niet kon klemmen. Anderlecht start met vier op zes, KV Oostende blijft na twee matchen achter met nul punten. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Alle nieuws uit de Jupiler Pro League op Sportwereld.be!

Uitslagen en klassement

Bekijk hier alle video's!

Anderlecht en KV Oostende hadden vorige week allebei verzuimd de drie punten te pakken en moesten dus nog wat goedmaken bij de fans. Anderlecht-coach René Weiler liet zomeraankoop Henry Onyekuru zijn debuut maken in een meer aanvallende animatie. Daardoor moest Adrien Trebel op de bank blijven. Bij de bezoekers uit Oostende nog steeds geen Nicolas Lombaerts, David Rozehnal en Zarko Tomasevic stonden centraal achterin. Richairo Zivkovic stond in de spits. De geschorste Sébastien Siani werd vervangen door Emmanuel Banda.

De partij was nog maar goed vijftien seconden aan de gang of Oostende-doelman Silvio Proto werd al aan het werk gezet door zijn ex-ploegmaats. Leander Dendoncker pakte een bal af en ramde meteen op het doel van de Kustboys, Proto moest alle zeilen bijzetten. KV Oostende liet ook van zich horen: Knowledge Musona trapte van ver voorlangs, even later kon Yassine El Ghanassy niet afdrukken na een één-tweetje met Zivkovic. In een aardige beginfase schilderde Hanni nog een vrije trap een metertje over doel namens de thuisploeg.

Alweer teleurstellende Teodorczyk vroeg gewisseld

Maar daarna viel de match stil, zag ook Rode Duivel Kevin De Bruyne van in de tribune. Zowel Anderlecht als KV Oostende grossierden plots in slechte passes. Eén keer haalde een bedrijvige Onyekuru nog de achterlijn, maar hij vond geen aanspeelpunt. Aan de overkant verprutste rechtsback Dennis Appiah de ene voorzet na de andere. Zo was het behelpen tot de rust.

Foto: Photo News

Toen na tien minuten in de tweede helft nog geen beterschap zichtbaar was, greep Weiler in door de alweer teleurstellende Lukasz Teodorczyk naar de kant te halen voor Isaac Thelin. Anderlecht zette wel schoorvoetend aan: Appiah vond tussen een resem mislukte voorzetten nog een momentje om toch eens zelf zijn kans te gaan. Proto pakte makkelijk. Dat zou hij later ook doen met schotjes van afstand van Alexandru Chipciu en Ivan Obradovic.

Hanni breekt de ban (met dank aan Onyekuru)

Twintig minuten voor tijd was Oostende daar plots met een grote kans. Yassine El Ghanassy ging aan de haal en speelde gepast in op de snelle Zivkovic, een ultieme tackle van Anderlecht-verdediger Uros Spajic bracht redding. Even later kon El Ghanassy in de rug van Kara Mbodj aan de haal. De Belgische Marokkaan pakte de bal uitstekend mee, maar de goed uitgekomen Matz Sels blokte de bal af met zijn lichaam.

De goal viel aan de overkant. Na een snelle omschakeling ging de bal razendsnel naar Onyekuru, die vanuit een schuine hoek op Proto afmocht. De doelman van Oostende kon diens puntertje nog net uit doel houden, Sofiane Hanni was goed gevolgd om toch de 1-0 binnen te duwen. Meteen daarop leek KV Oostende dé kans op de gelijkmaker te krijgen toen Goh Bi Cyriac in scoringspositie kwam, maar de fase werd afgefloten door ref Bart Vertenten... voor buitenspel, terwijl de bal van een verdediger kwam. Een minuutje later werd Onyekuru nog eens diep gestuurd, maar Proto was eerder op de bal. In het slot kwam Nicolae Stanciu nog dicht bij de 2-0 met een knappe trap van buiten de zestien, maar het leer zoefde rakelings naast.

Door de zege telt Anderlecht nu vier op zes. KV Oostende blijft achter met nul op zes en heeft zijn start gemist.