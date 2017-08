Bijzonder efficiënt Club Brugge dient strijdend Zulte Waregem eerste nederlaag van het seizoen toe

Zulte Waregem is niet langer ongeslagen in de Jupiler Pro League. Club Brugge kwam namelijk met 1-2 kwam winnen aan de Gaverbeek dankzij goals van de onvermijdelijke Emmanuel Dennis en Jelle Vossen. Blauw-zwart pakt zo een perfecte negen op negen.

Club-coach Ivan Leko wijzigde zijn basiself op verschillende plekken. Zo bracht hij Hans Vanaken aan de aftrap in de plaats van Lior Refaelov, terwijl ook Anthony Limbombe en Timmy Simons in de basis startten. Bij Zulte Waregem ontbrak Club-huurling Sander Coopman.

Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de match, maar Zulte Waregem nam in de beginfase het heft toch wat meer in handen. Dat leidde tot enkele halve kansjes voor Aaron Leya Iseka en Peter Olayinka. Halverwege de eerste helft was het echter Club Brugge dat op voorsprong kwam. Met dank aan rijzende ster Dennis, die een afgemeten voorzet van Limbombe met wat geluk in doel devieerde.

Essevee probeerde daarna weer aan voetballen toe te komen maar beide doelmannen hadden voor de pauze bitter weinig op te knappen.

Essevee probeert tevergeefs

Zulte Waregem begon vol goede moed aan de tweede helft maar kreeg al snel een klap te verwerken. Timothy Derijck kreeg het leer tegen zijn arm in de zestien en Lawrence Visser legde de bal op de stip. Vossen faalde niet en zette de 0-2 op het bord.

De troepen van Francky Dury gingen echter meteen op zoek naar de aansluitingstreffer en die kwam er amper vijf minuten later. Knappe hak van Olayinka en Iseka trapte de 1-2 tegen de netten op aangeven van Brian Hamalainen.

Club kwam steeds meer onder druk te staan terwijl Essevee met de minuut gevaarlijker werd en Dennis naar de kant gehaald werd door Leko. In de 70e minuut moest Horvath goed plat op een streep van Nill De Pauw. Vijf minuten later claimde Essevee een strafschop. Olayinka kreeg een tik van Brandon Mechelen en ging neer. Vissers zag er echter geen elfmeter in. Twijfelachtig.

Zulte Waregem bleef aandringen en Leko wisselde dan maar Vossen voor middenvelder Jordi Vanlerberghe. De ingevallen Ivan Saponjic kreeg een goede kopkans, maar de beste kans viel meteen aan de overkant. Wesley Moraes faalde echter oog in oog met Louis Bostyn.

Veel energie had Zulte Waregem niet meer voor een slotoffensief en de ingevallen Abdoulay Diaby kwam nog het dichtste bij een doelpunt. Al dacht het publiek even dat Onur Kaya scoorde met een vrije trap, terwijl de bal over het doel van Horvath ging. Het bleef zo 1-2 voor Club, dat na drie speeldagen het maximum van de punten telt. Essevee moet tevreden zijn met zes op negen.