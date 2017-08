Ex-Buffalo Matthys zadelt AA Gent op met kater in Mechelen

KV Mechelen en AA Gent hebben Achter De Kazerne 1-1 gelijkgespeeld op de derde speeldag in de Jupiler Pro League. De Buffalo’s leken na een mislukte competitiestart nochtans lange tijd op weg naar een belangrijke driepunter: Samuel Kalu bezorgde de bezoekers na een half uur de voorsprong, maar ex-Buffalo Tim Matthys bezorgde de thuisploeg in de slotfase met een verwoestend afstandsschot alsnog een punt. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Hein Vanhaezebrouck checkte voor aanvang van de partij nog eens de houdbaarheidsdatum van zijn spelers en besloot om zijn basiselftal op maar liefst zes posities te wijzigen in vergelijking met vorig weekend. Kalinic bleek voldoende hersteld na zijn teenbreuk terwijl ook zijn landgenoot Andrijasevic - nochtans niet helemaal fit - aan de aftrap verscheen.

Voorts startte Gent met een viermansdefensie waarbij Machado de zieke Asare verving. Op het middenveld kreeg Marcq dan weer de kans om zich te rehabiliteren na enkele wedstrijden bezinning op de bank. Voorin was het dan weer aan Coulibaly en Kubo om de Mechelse defensie te ontgrendelen. Yannick Ferrera had absoluut geen verrassingen in petto voor zijn collega, hij bracht voor de derde match op rij dezelfde basiself tussen de lijnen.

De Gentse fans zagen het voor de aftrap nog helemaal zitten Foto: BELGA

Verdiende voorsprong voor bezoekers

De Europese uitschakeling en de tegenvallende competitiestart zorgde deze week voor hoogspanning in de Ghelamco Arena. Toch oogde Gent van meet af aan heel zelfzeker in Mechelen. Het nam het heft direct in handen maar echt doelgevaar leverde dat niet meteen op.

Onder impuls van een heel bedrijvige Marcq monopoliseerde Gent de bal en rond het half uur was het dan toch raak. Andrijasevic kopte een hoge bal tot bij Coulibaly die De Witte vlot van zich afschudde en zich goed doorzette in het strafschopgebied. De Malinese spits zette de bal goed voor en Kalu was er als de kippen bij om de score te openen.

De bezoekers vieren het openingsdoelpunt van Kalu Foto: BELGA

En Malinwa? Dat bleef in het zelfde bedje ziek. Enkel Drazic kon met een afstandspoging even Kalinic aan het werk zetten. Ondanks de achterstand bleef het team van Yannick Ferrera ongeïnspireerd acteren en het mocht van geluk spreken dat Gent met de rust in zicht de score niet verder uitdiepte.

Gebrek aan efficiëntie

Mechelen kwam wel een pak vinniger uit de kleedkamer en slaagde er na rust wel in om Gent onder druk te zetten. Dat resulteerde in enkele hete standjes voor de kooi van een soms onzeker ogende Kalinic maar het was aan de overkant een heus mirakel dat Kubo de partij niet op slot gooide. Op aangeven van Kalu kopte de Japanner onbegrijpelijk naast. Even later trapte de Sushi Bomber na een fraaie inspanning de bal ook nog eens op de paal.

AA Gent kan het gebrek aan efficiëntie bij zijn ploeg amper aanzien Foto: Photo News

Het rood-gele offensief was geen lang leven beschoren en Gent nam al snel weer de partij in handen maar het verzuimde te profiteren van de ruimte die de thuisploeg weggaf achterin. Ondertussen bleef het soms bibberen wanneer Mechelen nog eens de neus aan het venster stak en vijf minuten voor het einde betaalden de Buffalo’s de rekening: Matthys profiteerde van een moment van onachtzaamheid in de Gentse defensie en trapte laag in de linkerbenedenhoek. Een hard verdict voor Hein Vanhaezebrouck en co.

Tim Matthys schreeuwt het uit na zijn late gelijkmaker Foto: Photo News

AA Gent blijft zo achter met één op negen, KV Mechelen schiet met dit éne punt na twee eerdere speeldagen ook niet veel op. Op de volgende speeldag moeten de Gentenaars naar Moeskroen, KV Mechelen ontvangt dan Antwerp.