Trainerswissel brengt (nog) geen soelaas bij Lokeren: nul op negen!

Moeskroen heeft het debuut van Peter Maes bij Lokeren danig verknald. De Henegouwers wonnen op Daknam van een zwalpend Lokeren met 0-2. In de eerste helft kopte de jarige Liverpool-huurling Owiniyi bij zijn debuut de bezoekers op voorsprong en na de rust bezegelde Mohamed de pijnlijke 0 op 9 voor de Waaslanders. Lokeren eindigde de match ook nog met tien nadat het zijn kapitein Koen Persoons verloor met twee gele kaarten. Crisis dus op Daknam, terwijl Moeskroen de kelder van het klassement ontwijkt met een knappe tweede overwinning van het seizoen. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Peter Maes werd bij zijn terugkeer in Lokeren bijzonder warm onthaald. De kersverse oefenmeester greep meteen in en wisselde zijn elftal op drie posities: Ari Skulason, Mario Ticinovic en Robin Söder kwamen in de ploeg ten kosten van Tracy Mpati, Stefano Marzo en Samy Kehli. Bij de bezoekers uit Moeskroen kregen we het debuut van Logan Bailly en de jarige Micheal Awoniyi.

In de beginfase liet de Zweedse aanwinst Robin Söder zich bij zijn debuut positief opmerken. Na amper zeven minuten zette hij Hupperts alleen voor Bailly, maar de Nederlandse flankaanvaller besloot onder druk van de goed terugkerende Godeau pal op de bezoekende doelman. Bijna de ideale start voor Lokeren. Na een korte opflakkering verwaterde de partij. Beide ploegen probeerden wel te voetballen, maar het was net iets te slordig om gevaarlijk te kunnen zijn.

Na dik twintig minuten schonk Liverpool-huurling Taiwo Awoniyi zichzelf een mooi verjaardagscadeau door te scoren bij zijn debuut. Rechtsachter Vojvoda schilderde – niet voor het eerst gisteren – een prinsheerlijke voorzet op het hoofd van Awoniyi. Die won het luchtduel eenvoudig van Ticinovic en knikte het leer eenvoudig voorbij Verhulst. Lokeren voor de derde week op rij relatief vroeg op achterstand. Wie een reactie van de tricolores verwacht had, kwam bedrogen uit. Net als de voorbije weken sloop de twijfel steeds meer in de ploeg en kroop het achteruit. Wat een geluk dat doelman Vehulst attent stond te keepen. Eerste zweefde hij een vrije trap van Olinga uit zijn kooi, even later dook hij prima in de voeten van de doorgebroken Bolingi. Söder, de beste Lokeren-speler op het veld, ging na een schijnbaar onschuldig duel liggen en werd vervangen door Straetman. Op slag van rust kwam Lokeren toch even opzetten. Een gevaarlijke vrije trap van Skulason vond het hoofd van De Sutter, die kopte de bal terug in het pak, maar de kopslag van Terki vloog rakelings langs de paal.

Het eerste kwartier na rust was er een om snel te vergeten. Tot Dimitri Mohamed Daknam plots wakker schoot. Govea kreeg alle tijd van de wereld op het middenveld en vond Mohamed op de flank, die kapte Skulason vrij eenvoudig uit en krulde de bal vanop de rand van de zestien heerlijk overhoeks binnen. Lokeren stelde daar bitter weinig tegenover. Tot overmaat van ramp kreeg Persoons nog een tweede gele kaart onder de neus geschoven. Lokeren blijft zo onderin bengelen met een rampzalige nul op negen. Het kon in drie wedstrijden zelfs geen enkel doelpunten maken. Peter Maes zal zijn handen vol hebben om dit Lokeren opnieuw op de rails te krijgen. Moeskroen daarentegen start het seizoen uitstekend met een knappe zes op negen.