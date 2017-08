Chevalier knalt KV Kortrijk naar subtop met heerlijke lob

AS Eupen heeft ook op de derde speeldag van de Jupiler Pro League niet kunnen winnen. De Panda’s speelden in eigen huis een degelijke wedstrijd, maar gingen finaal toch met 1-2 onderuit tegen KV Kortrijk. Kortrijk pakt zo 6 op 6 en komt voorlopig de top 5 binnen, terwijl Eupen de rode lantaarn van de competitie blijft. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Geen Siebe Blondelle in de Eupense vijfmansdefensie. De West-Vlaming werd vervangen door Valente en ook Nils Schouterden keerde terug op de linksachter. Nog volop zomer maar de regen voel wel met bakken uit de Eupense lucht. De thuisploeg stond stijf onderin met nul punten al is dat uiteraard relatief na twee speeldagen. Op Club Brugge was de prestatie vorige week alvast hoopgevend. Dat gold ook voor de statistieken want drie bezoeken aan de Kehrweg hadden Kortrijk vorig seizoen nog nul punten opgeleverd. Het kopballetje van Kovacevic kon daar ook geen verandering in brengen want het belandde gewoon in de handen van Van Crombrugge. Dan lag dat wel anders met de kopbal van Valiente uit de vrijschop van Garcia maar Kaminski pakte uit met de juiste reflex. Eupen had iets meer balbezit maar Verdier was iets te slordig in de afwerking. Onder Anastasiou gooit Kortrijk het over een compleet andere boeg. Goede organisatie maar vooral zin vcoor snelheid en tempo. Stijn De Smet kon dat na een halfuurtje niet meer ontwikkelen op de linkerflank en werd geblesseerd vervangen door Stojanovic. Die stond amper anderhalve minuut op het veld toen hij al scoorde. Lepoint bleef overeind in een duel en stak door tot bij Stojanovic die beheerst afwerkte.

Het maakte ze niet direct rustiger bij de Veeka want Kumordzi gleed bij een terugspeelbal weg op het natte veld maar Castro Montes (ex-STVV) kon er niet van profiteren, ook omdat Kaminski zich ver riskeerde en redde. Hij moest zelfs nog even vezorgd worden maar kon verder. Gelukkig maar want tweede doelman Bruzzese is twee maanden out en er rest enkel nog de jonge Galens.

Lepoint mist maar deelt uit

Lepoint miste de 0-2 maar Chevalier deed dat even later niet nadat jawel Lepoint hem diep stuurde. Twee assists dus voor de ex-speler van Zulte Waregem die zich vijftien kilometer verder in zijn sas voelt in Kortrijk. 0-2 dus en dat bleef het omdat Kaminski de vrijschop van Garcia knap over tikte. Eupen verdiende wel meer. Verdier haalde uit maar trof de paal en mikte ook nog naast. De grensploeg kreeg toch loon naar werken en Lotiès lukte de aansluitingstreffer . Eupen bleef geestdriftig op zoek gaan naar de verdiende gelijkmaker maar sprong te slordig om met de kansen en botste op de Kortrijkse muur.

De Oostkantonners blijven zo troosteloos laatste met nul punten en een doelsaldo van -8. KV Kortrijk staat knap vierde met 6 op negen en mag volgende week met ambitie Club Brugge ontvangen.