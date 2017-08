Flitsend Genk laat zich bijna nog ringeloren door Antwerp maar boekt eerste zege na spektakelstuk op de Bosuil

Geen nieuw feestje op de Bosuil voor Antwerp. De Great Old vocht voor zijn leven maar was uiteindelijk een maatje te klein voor een frivool spelend Racing Genk, dat met 3-5 kwam winnen ondanks een slotoffensief van de thuisploeg.

Beide teams kwamen met hun verwachte elf namen het veld op en Genk nam meteen het heft in handen. Na amper acht minuten werd het daar ook voor beloond. Maehle veroverde de bal op het middenveld en schakelde de hele Antwerp-defensie uit met een simpele beweging. Perfecte voorzet naar Samatta en die tikte het leer simpel binnen: 0-1. De eerste tegengoal van het seizoen voor Bolat.

Op zijn tweede tegengoal was het niet lang wachten want na een kwartier stond de 0-2 al op het bord. Knappe zoolbeweging en voorzet van Buffel en Trossard miste niet. Antwerp deed ondertussen wel wat terug via een gevaarlijk schot van Jaadi en een dreigende Oulare. In de 21e minuut kreeg de Great Old echter nog een doelpunt om de oren. Duur balverlies van Haroun en Schrijvers bleef koel: 0-3.

Enkele minuten later mocht de Bosuil toch eens juichen. Sterke actie en sprint van Oulare, die Dequevy helemaal alleen aan de tweede paal vond met zijn voorzet. Hoop voor Antwerp maar Genk was niet van zijn melk. Samatta profiteerde zelfs bijna van een gevaarlijke terugspeelbal van Oulare, terwijl Bolat plat moest op een knal van Schrijvers. Vlak voor rust dolden Buffel en diezelfde Schrijvers nog eens met de Antwepse defensie en Samatta scoorde zijn tweede: 1-4.

Foto: BELGA

Bosuil davert, tevergeefs...

Na de pauze trok Antwerp resoluut ten aanval en het kwam al snel dicht bij de 2-4. Dequevy kreeg de bal echter nooit perfect onder controle en stiftte naast. Genk nam daarna snel weer de controle van de wedstrijd in handen en tikte de bal vlot rond. Bij de eerste succesvolle aanval van de Limburgers was het opnieuw raak. Bolat redde een kopbal van Samatta maar Arslanagic trapte de bal via het hoofd van zijn doelman in eigen doel: 1-5 en boeken toe voor de Great Old.

Na ruim een uur stond scoorde Genk bijna een zesde keer maar Samatta kreeg zijn voet net niet tegen de bal bij een corner. Aan de overkant raakte een puike knal van Jaadi de dwarsligger. Tien minuten voor tijd deed Antwerp dan toch een tweede keer de netten trillen op de Bosuil. De ingevallen Owusu was het meest alert bij geharrewar in de zestien nadat Vukovic de bal loste en zette de 2-5 op het bord.

Plots was Genk wel nerveus en twee minuten later stond het 3-5. Jaadi dropte een vrije trap in de box en Arslanagic torende boven alles en iedereen uit. De Bosuil daverde op zijn grondvesten terwijl Antwerp op zoek ging naar een mirakel. Vukovic liet opnieuw een bal los maar deze keer werd hij gered door zijn defensie. Aan de overkant liet invaller Ingvartsen de 3-6 liggen oog in oog met Bolat.

En nog wat het niet gedaan. Limbombe zette vlotjes Trossard in de wind maar schoot dan in het zijnet. De Great Old bleef aanvallen en kwam nog een keer dicht bij een vierde goal via Haroun. Limbombe legde terug tot bij Duplus. Zijn voorzet waaide over Brabec en Haroun hoefde de bal maar binnen te duwen maar raakt het leer niet goed. Weg mirakel...

Genk boekte zo zijn eerste zege van het seizoen na een waar spektakelstuk. Antwerp kan zich optrekken aan zijn sterke tweede helft.