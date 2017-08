STVV snoert een negenkoppig Standard de mond in blessuretijd

STVV heeft in de laatste wedstrijd van speeldag drie Standard pas in blessuretijd opzij gezet met 1-0. In een potige partij waarbij er meer stevige duels werden uitgevochten dan er doelkansen waren, eindigde Standard uiteindelijk nog met z’n negen na rode kaarten voor Fai en Sa. Die laatste kreeg meteen rood na een tussenkomst van de videoref. Dankzij het numerieke voordeel en een misverstand van Ochea en Laifis trok Sint-Truiden uiteindelijk nog aan het kortste eind met een kopbalgoal van Boli. Bekijk de samenvatting om 23 uur op sportwereld.be!

Sa Pinto liet zijn Standard starten met dezelfde elf als vorige week tegen Racing Genk, toen de Rouches met 2-1 wonnen. Bij STVV is het nog even wachten tot Jonas De Roeck de plaats op de trainerszetel inneemt, in afwachting ging T2 Chris O’Loughlin even aan de slag aan de zijlijn. Hij voerde twee wissels door in vergelijking met vorig week. hij haalde Botaka en Dussault eraf, Charsis en De Norre namen hun plaatsen in.

In de eerste tien minuten was het vooral STVV dat de debatten opende. Botaka schoot een interessante vrije trap over het Standarddoel, Standarddoelman Ochoa neutraliseerde niet veel later de voorzet van Charisis. Langzaam kwam Standard in het spel met een kans voor Edmilson, maar die tramte voorlangs. Ook Sa waagde een poging maar besloot het leer recht in de handen van de Truiense doelman Pirard te mikken.

De kansen in de eerste helft waren te slap om voor enig gevaar te zorgen, de duels daarentegen waren des te scherper. Kotysch verscheen op het halfuur al in het boekje van Boucaut met geel voor het neerhalen van Mpoku, niet veel later was Fai hetzelfde lot beschoren. Vier minuten voor de rust kwamen Priard en Kotysch nog even in botsing, waarop ze even bleven liggen. Pirard bleek achter het ergste slachtoffer, hij leek nog door te kunnen gaan, maar werd na de rust toch uit voorzorg vervangen door Kenny Steppe.

Standard met tien

In de tweede helft bleven beide ploegen op hetzelfde elan doorgaan: veel duels, minder gevaar voor doel. Bokadi haalde zich na drie minuten al geel op de hals en flirtte niet veel later zelfs met een enkeltje richting douches voor een fout. Boucaut hield echter de tweede gele kaart op zak. Met nog een halfuur op de klok ging het tempo in de match wel licht de hoogte in. Ochoa moest zich strekken om een schot van Botaka uit zijn doel te houden. Ook aan de overkant had Edmilson kans op een doelpunt, maar de Braziliaanse Standardspits gleed pardoes uit, weg kans. STVV en Standard bleven de kansen afwisselen, wat de partij ineens een stuk aantrekkelijker maakte.

Acht minuten voor tijd had Standard misschien nog wel de beste kans op de zege, toen de Rouches op de counter voor het Truiense doel verschenen en heel wat ruimte hadden. Ndongala moest de bal afleggen op Edmilson die ruime schietkans had, maar de Congolees twijfelde te lang, waardoor een knappe doelkans verdwijnt als sneeuw voor de zon. De duels bleven ook nog steeds op het scherpst van de snee, en dat leverde Fai nog een tweede gele kaart op. De Standard-verdediger mocht gaan douchen.

...En dan met z’n negenen

Met een minuut reguliere speeltijd werd de videoref ingeschakeld. Sa liet nog even zijn been hoog hangen, waardoor De Petter maar net rechtbleef. Boucaut vroeg om videorefereeing en besloot daarop Sa rood te geven voor natrappen. Standard met z’n negenen. Het zou nog pompen worden om het gelijkspel vast te houden. En ja hoor, Boli profiteerde in de 92ste mninuut van een misverstand tussen Ochoa en Laifis en knikte de bal vlak voor de doellijn binnen. Zo gaat Sint-Truiden met de volle buit lopen, en blijft Standard achter met een 4 op 9.