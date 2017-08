Standard gaat kopje onder en krijgt rammeling van ontketend Zulte Waregem

Zulte Waregem is met de drie punten gaan lopen op Sclessin. Essevee domineerde in de eerste helft, maar kwam niet tot scoren. Na de pauze leek Standard zich te herpakken, maar net dan sloeg Zulte Waregem kei hard toe. Het scoorde drie doelpunten op ach minuten tijd en sloeg Standard zo knock-out. De West-Vlamingen kregen in het slot nog een strafschop, het werd 0-4. Bekijk om 23u de samenvatting op Sportwereld.be!

Julien De Sart zorgde al meteen voor het eerste gevaar, hij knalde na twee minuten al op doelman Ochoa. Standard speelde met weinig vertrouwen, de bezoekers waren baas. Kaya plaatste de bal net over. Na een snelle start viel de wedstrijd na het halfuur een beetje stil, al was Zulte Waregem voor de rust duidelijk de ploeg met het meeste balbezit en kansen. Standard kon pas in het slot van de eerste helft zijn neus aan het venster steken, maar tot grote kansen leidde dat niet. Bovendien zagen de Rouches hun veelbesproken spits Orlando Sa uitvallen,Renaud Emond kwam hem vervangen. Sebastien Pocognoli kwam goed weg toen een duidelijk slag van hem ongestraft bleef.

Foto: Photo News

Na de pauze leek de thuisploeg zich te herpakken. Emond zette Bostyn aan het werk met een kopbal, Pocognoli trapte net naast en ook Edmilson ging zijn kans. Maar iets na het uur was daar plots Nill De Pauw.Peter Olayinka zette uitstekend voor en de van Guingamp overgekomen De Pauw kopte de 0-1 tegen de touwen.

Foto: Isosport

Standard kreeg een dreun en Essevee stoomde door. Onur Kaya krulde van buiten de zestien de bal in doel en verdubbelde zo de voorsprong. Opnieuw enkele minuten later stond het al 0-3. Coopman combineerde mooi met Kaya en zocht Olayinka uit met zijn voorzet, de aanvaller faalde niet en duwde de derde treffer binnen.

Foto: Isosport

De match was beslist en Standard zakte in elkaar. De kelk moest tot op de bodem leeg, want de Rouches veroorzaakten ook nog een strafschop. Agbo haalde Olaynika neer in de zestien, de bal ging op de stip. Kaya zette zich achter de elfmeter en faalde niet: 0-4. Zulte Waregem komt door de zege voorlopig mee aan de leiding van het klassement, Standard blijft hangen op plaats elf.

Foto: Photo News

Foto: BELGA