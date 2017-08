RC Genk te weinig geïnspireerd tegen uitstekend georganiseerd Charleroi, dat 12 op 12 pakt

Charleroi heeft ook na vier wedstrijden het maximum van de punten. De uitstekend georganiseerde Henegouwers kwamen slechts sporadisch in de problemen tegen een weinig geïnspireerd Genk en pakten de drie punten dankzij een owngoal van Berge. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

In 2018 viert KRC Genk zijn dertigjarig bestaan. Daarom wordt dit seizoen voor de aftrap van iedere thuismatch met een oud-speler aan de zijlijn teruggeblikt op de hoogtepunten uit die drie decennia. Gisteravond was Carmel Busuttil te gast, de inmiddels 53-jarige Maltees die bij de fusieclub uitgroeide tot een publiekslieveling. Tijdens zijn zesjarig verblijf in Limburg werd hij drie keer clubtopschutter. Toen hij de aftrap gaf, kreeg hij van de thuisaanhang een warme ovatie. Daarna was er geruime tijd geen reden om te applaudisseren.

Het was vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk dat de thuisploeg veel minder ruimte zou krijgen dan de week voordien op de Bosuil. Coach Albert Stuivenberg koos nochtans voor zijn gebruikelijk systeem met vier offensieve middenvelders. Hij wijzigde zijn team op één plaats: aanwinst Mata mocht debuteren tegen zijn ex-ploeg en verdrong Maehle naar de bank. Felice Mazzu opteerde voor dezelfde elf als tegen Anderlecht. Hij zette zijn pionnen zo oordeelkundig neer, dat Genk er in de eerste helft nauwelijks in slaagde zijn normale spel te ontwikkelen. De Limburgers hadden weliswaar het meeste balbezit, maar deden daar te weinig mee om de bezoekers in de problemen te brengen.

Debuut Mata

Trossard en Schrijvers, de mannen met een individuele actie, kwamen veel te weinig aan de bal om te dreigen. Het eerste doelgevaar - of wat daarvoor moest doorgaan - viel te noteren rond het halfuur. Pollet probeerde het met een schuiver, maar die was te voorspelbaar om Vukovic te verontrusten. Aan de overzijde brandde het pas een minuut voor het rustsignaal. Khammas schilderde de bal op het hoofd van Samatta, maar de Tanzaniaan knikte te zwak om Penneteau te verrassen. Kortom, de tribunes konden onmogelijk tevreden zijn met wat er in de eerste 45 minuten werd geserveerd.

Na de herneming volgde niet direct beterschap. Genk vond maar geen antwoord op het accordeonsysteem van Charleroi, dat heel soepel overschakelde van verdediging naar aanval en vice versa. Albert Stuivenberg begon zowaar kregelig te gesticuleren, iets wat de Nederlander zelden overkomt. Blijkbaar zag hij de bui hangen, want rond het uur kwamen de gasten op voorsprong. Een verre ingooi van Rezaei werd door Dessoleil doorgekopt in de voeten van Berge, die de bal voorbij zijn eigen doelman devieerde.

Ingvartsen

Stuivenberg probeerde het tij te keren met de inbreng van Ingvartsen en Pozuelo, maar die wissels volstonden niet om het uitstekend georganiseerde Charleroi in de problemen te brengen. Verbazend toch hoe Felice Mazzu er met relatief beperkte middelen weer in slaagt om een bijzonder competitief elftal tussen de lijnen te brengen. Bij Genk wordt het stilaan onrustig. Met 4 op 12 mag de competitiestart zonder meer mislukt genoemd worden en zit er volgende week in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen al behoorlijk wat druk op de ketel.