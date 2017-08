Eupen vloert een onherkenbaar zwak Oostende dankzij “Mbaye Leye-effect”, KVO alleen laatste na 0 op 12

Het zijn beroerde tijden voor Coucke en Co. Ook in de Oostkantons presenteerde Oostende zich als een team in nood. Eupen knokte zich naar een verdiende overwinning onder leiding van dirigent Mbaye Leye. Oostende bleef achter met de rode lantaarn. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Het kan spoken in Eupen en met Mbaye Leye heeft coach Condom een fantoom “hors catégorie” erbij gekregen dat louter dankzij zijn reputatie al heel wat tegenstanders de daver op het lijf jaagt. De Senegalese aanvaller die de deur aan de Gaverbeek met een boze ruk dicht gooide, was gisterenavond uiteraard zeer geïnspireerd en toonde meteen dat hij dit seizoen zonder twijfel een meerwaarde zal betekenen voor Eupen.

Na amper tweeëntwintig minuten was het al raak. Luis Garcia verstuurde een loepzuivere center vanop de rechterflank en de 34-jarige devieerde de bal voorbij Proto. Een nieuwe domper voor een krasselend Oostende dat amper aan voetballen toe kwam.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Gano toont zich

Door de achterstand was het team van Yves Vanderhaeghe evenwel verplicht om een antwoord te formuleren. De ontluisterende thuisnederlaag van vorig weekend tegen Waasland-Beveren vroeg immers ook al om een gepaste reactie.

Hiervoor rekenden de Kust Boys voor het eerst ook op de bevliegingen van aanwinst Zinho Gano die deze week arriveerde aan zee. De 23-jarige aanvaller bedankte zijn coach kort voor rust meteen met een prima assist. Canesin zette goed voor van op rechts, Gano overvleugelde de lokale defensie en legde perfect af op Jonckheere die Van Crombrugge met links het nakijken gaf: 1-1.

Foto: Photo News

1-1 bij rust en dat was een perfecte tussenstand om de verbroedering onder de twee supportersclans te illustreren. En zij zagen hoe Ocansey al snel een vrijgeleide kreeg richting Proto nadat hij met een gelukje de aanstormende Tomasevic omzeilde. Het doel wenkte maar de Ghanese aanvaller besloot voorlangs. Het inspireerde de bezoekers tot een scherpe tegenprik maar Canesin zag zijn poging eveneens nipt voorlangs gaan.

Applausvervanging voor Leye

Op het uur was het echter wel raak toen Lazare met een listig balletje de bezoekende defensie open reet, de bedrijvige Ocansey was deze keer wel bij de les en zette Oostende terug op achterstand. Het schip van de rederij Coucke maakte nu echt water en het was uitkijken of er een kapitein opstond die zijn bemanning naar een veilige haven loodste.

Foto: Photo News

Captain Siani kreeg alvast niet die kans want hij werd naar de kant gehaald. Een fractie van een seconde leek Gano die rol op zich te nemen maar op aangeven van Canesin trapte hij de bal onbesuisd naast. Vanderhaeghe gooide ook nog good old Akpala in de strijd maar het mocht niet baten. Mbaye Leye kreeg nog een applausvervanging, de Panda’s trokken feestend de milde zomernacht in en de lokale Frank Deboosere voorspelde zowaar op slag windkracht tien op de Noordzee.