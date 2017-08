Club Brugge bibbert tot op het eind en boekt nipte, maar verdiende zege op het veld van Kortrijk

Club Brugge kan met een gerust gemoed afreizen naar Athene voor de terugmatch in de Europa League tegen AEK Athene. Tegen Kortrijk pakte het de drie punten in de competitie na een 1-2 overwinning in het Guldensporenstadion. Daardoor blijft blauw-zwart ongeslagen op kop met 12 op 12. Beide spitsen van blauw-zwart, Vossen en Diaby, voor de Brugse goals, bij Kortrijk zorgde Stojanovic voor de aansluitingstreffer. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Bij Club Brugge zat Ivan Leko duidelijk al met de gedachten in de Europa League. Hij voerde dan ook maar liefst zeven wissels door in zijn elftal, waardoor Limbombe en Vormer op de bank begonnen, Simons en Dennis zaten zelfs niet in de selectie. Zo waren er wel een plaatsje voor onder meer Mera, Vlietinck en Vanlerberghe. KVK deed het met Stojanovic naast Chevalier in de spits, de Serviër scoorde vorige week zijn eerste doelpunt in de 1-2 zege tegen Eupen.

Derde voor Vossen

De match kon niet beter starten voor Club Brugge. Na het studiekwartiertje kwamen de bezoekers al snel op voorsprong. Vossen trapte de bal tegen de arm van Kumordzi, scheidsrechter Delferière twijfelde geen moment en legde de bal op de stip. Vossen nam de elfmeter zelf voor zijn rekening, stuurde Kaminski de verkeerde kant uit en maakte er 0-1 van. De derde goal al van het seizoen voor Vossen, allemaal vanaf de penaltystip.

Club had de match in handen, maar slikte bijna een owngoal na een ongelukkige tussenkomst van Vanlerberghe. Via zijn steunbeen ging een voorzet van Chevalier maar net naast de paal buiten. Kortrijk kwam wat beter in de match, maar echt grote kansen vloeiden daar niet uit voort. Chevalier en Stojanovic konden Club-goalie Horvath niet echt bedreigen voor de rust. De beste kans kwam nog op naam van Vossen, hij zag net voor het rustsignaal zijn goede poging gepareerd worden door Kaminski.

Dubbele achterstand, maar Kortrijk maakt het spannend

0-1 dus halfweg, maar Club moest niet lang wachten op de dubbele voorsprong. Eerst was Diaby nog ongelukkig in de zestien toen hij over de bal trapte, een minuutje later was het wel prijs toen Refaelov na een knappe actie op links ook een knappe voorzet in huis had naar de vrijstaande Diaby. Deze kon de Malinees niet meer missen, de 0-2 was een feit.

Dan zou je denken dat Club Brugge de wedstrijd zou proberen te controleren, maar blauw-zwart liet toe dat Kortrijk steeds meer groeide in de tweede helft. Dat resulteerde iets na het uur in de aansluitingstreffer, via Chevalier rolde de bal door tot aan de tweede paal, waar Stojanovic vrijstaand de 1-2 niet meer kon missen. Twee goals in twee matchen voor de Serviër, die de vlam zo in de pan liet slaan.

Foto: Photo News

Leuk slotkwartier

Wat volgde was een leuk slotkwartier, met Club Brugge die een derde goal probeerde te scoren en Kortrijk die naarstig zocht naar de gelijkmaker. Een stevige duw van Vanlerberghe in de zestien op Lepoint werd niet gefloten, Vormer knalde de 1-3 voor Club Brugge naast. Het grootste gevaar kwam nog van Bryan Verboom, die ei zo na zijn eigen ploeg de doodsteek gaf met een owngoal.

Een vierde goal viel niet meer. Club Brugge zegevierde en blijft zo ongeslagen op kop, naast Charleroi, met 12 op 12. Voor KV Kortrijk is er een plaats in de middenmoot weggelegd, de Kerels hebben 6 op 12. Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Standard — maar eerst is er natuurlijk nog de belangrijke Europese uitmatch op het veld van AEK Athene. Kortrijk speelt volgende week tegen Moeskroen. Bekijk hier de stand en alle uitslagen!

Foto: BELGA